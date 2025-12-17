Állatkínzás miatt eljárás indult az ismert youtuber ellen

Újból lecsapott egy közösségi médiás tréfamester, és ki tudja miért hitte, hogy állatkínzási vádak nélkül megússza majd az aktuális viccét. A Ross Creations néven futó youtuber és influenszer 2025. november 30-án tömegeket megbotránkoztatott videót töltött fel az Instagramra, amelyben a saját készítésű „oposszumkilövő” szerkezetét mutatta be. A Floridában készült felvételen az volt látható, hogy egy vadon élő amerikai oposszum besétált az étellel csalogatott csapdába, majd a katapultszerű eszköz több méter magasba kilőtte.
Az oposszum tompa puffanással ért földet, de nyilvánvaló sérülés nélkül elballagott. Ross erre csalódott megjegyzést tett, hogy látszólag semmi baja sem lett, ami tovább fokozta a nézők felháborodását. A kommentelők közül sokan állatkínzásnak érezték a mutatványt és bejelentéseket tettek a hatóságoknál.
Állatkínzás miatti hivatalos vizsgálat indult
Ennek következménye lett, december közepén a helyi sajtó arról számolt be, hogy a floridai ügyészség és a hal- és vadvilágvédelmi bizottság (FWC) eljárást indítottak az ügyben. A nyomozás több, a Sarasota megyei seriffhivatalhoz érkezett lakossági bejelentés nyomán indult.
Komolyan vesszük a vadon élő állatokkal kapcsolatos jogsértéseket, és elkötelezettek vagyunk Florida élővilágának védelme mellett
– nyilatkozta a szervezet.
Az ügy országos figyelmet kapott, még a PETA is megszólalt. Kristin Rickman, a szervezet vészhelyzeti csoportjának vezetője szerint „ez rémisztő és indokolatlan kegyetlenség egy olyan állattal szemben, amely egyszerűen csak élni próbál”.
Hírünk írásáig RossCreations nem kommentálta a hatósági vizsgálatot, de a videót törölte. A vonatkozó floridai törvény szerint az állatkínzás akár börtönbüntetéssel és több ezer dollárnyi pénzbüntetéssel is sújtható.
