Állatkínzás miatt eljárás indult az ismert youtuber ellen

Újból lecsapott egy közösségi médiás tréfamester, és ki tudja miért hitte, hogy állatkínzási vádak nélkül megússza majd az aktuális viccét. A Ross Creations néven futó youtuber és influenszer 2025. november 30-án tömegeket megbotránkoztatott videót töltött fel az Instagramra, amelyben a saját készítésű „oposszumkilövő” szerkezetét mutatta be. A Floridában készült felvételen az volt látható, hogy egy vadon élő amerikai oposszum besétált az étellel csalogatott csapdába, majd a katapultszerű eszköz több méter magasba kilőtte.

Több méter magasba lőtte ki az állatkínzással vádolt youtuber katapultja a kistestű rágcsálót

Fotó: fr0ggy5 / Unsplash

Az oposszum tompa puffanással ért földet, de nyilvánvaló sérülés nélkül elballagott. Ross erre csalódott megjegyzést tett, hogy látszólag semmi baja sem lett, ami tovább fokozta a nézők felháborodását. A kommentelők közül sokan állatkínzásnak érezték a mutatványt és bejelentéseket tettek a hatóságoknál.

Állatkínzás miatti hivatalos vizsgálat indult

Ennek következménye lett, december közepén a helyi sajtó arról számolt be, hogy a floridai ügyészség és a hal- és vadvilágvédelmi bizottság (FWC) eljárást indítottak az ügyben. A nyomozás több, a Sarasota megyei seriffhivatalhoz érkezett lakossági bejelentés nyomán indult.

Komolyan vesszük a vadon élő állatokkal kapcsolatos jogsértéseket, és elkötelezettek vagyunk Florida élővilágának védelme mellett

– nyilatkozta a szervezet.

Az ügy országos figyelmet kapott, még a PETA is megszólalt. Kristin Rickman, a szervezet vészhelyzeti csoportjának vezetője szerint „ez rémisztő és indokolatlan kegyetlenség egy olyan állattal szemben, amely egyszerűen csak élni próbál”.

Hírünk írásáig RossCreations nem kommentálta a hatósági vizsgálatot, de a videót törölte. A vonatkozó floridai törvény szerint az állatkínzás akár börtönbüntetéssel és több ezer dollárnyi pénzbüntetéssel is sújtható.

