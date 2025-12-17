A YouTube-ról tanult műteni a részeg álorvos

Egy észak-indiai nő életét vesztette, miután egy álorvos a YouTube-on nézett útmutató videó alapján és részegen megpróbálta kioperálni a veseköveit, eközben pedig halálos sérüléseket okozott számára. A rendőrség szerint a 35 éves Munishra Rawatot súlyos gyomorfájdalmak miatt vitte el a férje december 5-én az engedély nélkül működő Shri Damodar Aushadhalaya álklinikára.

Megölte a háromgyerekes családanyát az indiai álorvos

Fotó: Husien Bisky / Unsplash

Az indiai létesítményt Gyan Prakash Mishra és unokaöccse, Vivek Mishra üzemeltették. Prakash 72 ezer forintnak megfelelő 20 ezer rúpiáért vállalta a műtétet (25 ezer rúpiáról lealkudva), és eredetileg azt állította, hogy jönnek majd más orvosok segíteni. Ők végül nem jelentek meg, így maga állt neki megműteni az áldozatot.

Három gyerek maradt anya nélkül az álorvos miatt

Röviddel a műtét után Rawat belehalt az álorvos beavatkozásába, mire az illegális klinikát működtetett mindkét férfi elmenekült. A rendőrséget a férj értesítette, a férfiakat felkutatták és letartóztatták. Az ügyész emberölés mellett a klinika illegális működtetésével kapcsolatos büntetővádakat emelt ellenük.

Munishra Rawatot nemcsak az özvegye gyászolja, de három kisgyerek édesanyja is volt.

A sajtóbeszámolókból nem derült ki, hogy a fiatal nőt miért nem állami kórházba vitte a férje az álklinika helyett.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!