Komoly gond van az Apple egyik népszerű termékével, tombolnak a felhasználók!

Az Apple szeptemberben mutatta be a legújabb vezeték nélküli fülhallgatóját, az AirPods Pro 3 elméleti síkon egy élvonalbeli termék, amely nyugodt szívvel megvásárolható. A gyakorlatban nem ilyen rózsás a helyzet, egyre többen dühöngenek a 110 ezer forintos termék egy bosszantó hibája miatt: a vevők statikus és recsegő zajt hallanak, mikor be van kapcsolva az aktív zajszűrés, de éppen nem szól zene.

A világ legjobbnak mondott aktív zajszűrésével reklámozza az AirPods Pro 3 fülesét az Apple

Fotó: Apple

A problémáról már október óta érkeznek a beszámolók, azonban mindenki azt feltételezte, hogy az Apple valamiféle szoftverfrissítéssel majd javítja azt. A cég biztosan tett valamit, időközben már két firmware-frissítést (8B25 és 8B30) is kiadott a AirPods Pro 3 füleshez, de még mindig nem szűnt meg a probléma.

Mélyen hallgat a hibáról az Apple

A fülhallgató piacra dobása óta az Apple nem volt hajlandó nyilvánosan megerősíteni a sokak által tapasztalt problémát, ennek megfelelően arról sincs hír, hogy mi okozhatja és mikorra kívánja megoldani.

Egy reddites felhasználó azt állítja, hogy már háromszor cseréltette ki az AirPods Pro 3 fülesét a statikus zaj miatt, de valamilyen mértékben mindegyiket érintette a jelenség. Most jobb híján várakozó állásponton van, elmondása szerint a jelenleginél legalább nem annyira hangos és zavaró a hiba, mint az első két pár esetében.

A statikus zaj és recsegés egyes panaszosoknál zenehallgatás közben is jelentkezik, míg más vevők szerint videónézéskor el van csúszva a kép és a hang, ami szintén kirívóan zavaró hiba.

