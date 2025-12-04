Riasztanának banki csalás esetén a mobilok

A Google újszerű védelemmel kísérletezik az Androidban a banki csalások megakadályozása érdekében. A vállalat szerint a nagy dumás csalók egyik gyakori módszere, hogy telefonhívásban banki alkalmazottként mutatkoznak be, majd ráveszik az áldozatokat a készülékük képernyőjének a megosztására, hogy információt szerezzenek róluk és utalásokra beszéljék rá őket.

Segítene a banki csalásban utazó hívók leleplezésében az Android

Fotó: Sarah B / Unsplash

A vállalat szeretne proaktív védelmet kínálni az androidos mobilokon az áldozattá válás ellen, ennek keretében Brazília és az Egyesült Királyság után most az Egyesült Államokban is új riasztási funkció tesztelésébe kezdett.

Ez gyanús körülmények fennállása esetén hosszú ideig kinyomhatatlan képernyőn próbálja felhívni a mobilozók figyelmét arra, hogy jó eséllyel éppen egy csaló próbálja átverni őket.

Néhány jel elég a banki csalás felderítéséhez

Az Android új védelmi funkciója akkor riaszt, mikor a mobilozó:

a névjegyzékében nem szereplő számmal van telefonhívásban,

megosztja a hívó féllel a telefonjának a képernyőjét,

és banki vagy pénzügyi besorolású alkalmazást nyit meg.

A feltételek teljesülése esetén az Android egy 30 másodpercen keresztül kinyomhatatlan riasztást jelenít meg arról, hogy valószínűleg csalás van folyamatban, csak a hívás megszakítására ad azonnal lehetőséget.

Így néz ki az Android banki csalásra riasztó képernyője

Fotó: Google

A Google szerint a két másik országban egy ideje már tesztelt funkció eddig több ezer embert védett meg a csalók áldozatává válásától, és bízik benne, hogy a fokozatos nemzetközi aktiválásával egyre több mobilozónak segít majd a csalók leszerelésében.

