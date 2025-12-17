Jégre kerülhetett a chatbottal beszélő Barbie baba

Hírlevél
Mégsem kerül piacra idén, de a Mattel nem hajlandó nyíltan beszélni az ügyben. A ChatGPT beszéltette volna a Barbie babáját.
Júniusban a többség által gyanúsnak vélt partnerséget jelentett be a ChatGPT fejlesztője és a Mattel játékgyártó, még idén mesterséges intelligenciával beszéltetett Barbie babát kívántak a világra szabadítani. Az ötlet nem aratott óriási sikert, december közepén járva pedig a játékgyártó megerősítette, hogy idén biztosan nem kerül piacra az MI által megszólaltatott játékbaba.

Fotó: Julee Juu / Unsplash

Ez potenciálisan nagyon jó hír a szülők számára, nem csak egy feltehetően jelentős kiadás réme szűnt meg számukra, de pont nemrégiben volt óriási botrány a kínai gyártók chatbotok által beszéltetett gyerekjátékai miatt.

Megfelelő kérdésekkel előre nem látott módon kikapcsolhatóak voltak a vészfékeik, mire hajlandóak voltak késekről, gyufákról, szexuális fétisekről csevegni a gyerekekkel.

Mégsem kisgyerekeknek készül majd a beszélő Barbie?

A Mattel nem volt hajlandó részleteket elárulni arról, hogy az idei megjelenés elmaradását követően mikor kívánja piacra dobni a ChatGPT által beszéltetett Barbie babát. Viszont jelezte, hogy a sejtettől eltérően csak legalább 13 éves gyerekeknek szánja, mert ennyi a ChatGPT használatának az alsó korhatára.

Ez érdekes annak fényében, hogy ennyi idősen jellemzően már kijönnek a kislányok a játékbabákkal való szórakozásból. Nem tudni, hogy akkor kinek szánja a terméket a Mattel.

Talán az lenne a legjobb, ha meg sem jelenne a chatbottal beszélő Barbie baba. Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy az MI-alapú játékok komoly veszélyeket rejthetnek a gyerekek számára, elmoshatják a határt a fantázia és a valóság között, gátolhatják a szociális fejlődést, nem megfelelő tartalmakkal szembesíthetik a legkisebbeket.

