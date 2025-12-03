Terhes és leülne a metrón? Öltöztesse a férjét Batmannek!

Végtelenül érdekes szociológiai kísérletről számolt be egy kutatócsoport az npj Mental Health Research folyóiratban: ha egy férfi Batman-jelmezben álldogál a metrókocsiban, akkor érezhetően javul az utasok viselkedése. A jelenséget Batman-hatásnak nevezték el, a váratlan szuperhős-jelenlét feltűnően kizökkenti az embereket a hétköznapi automatizmusokból, és több figyelmet fordítanak egymásra.

A Batman puszta jelenlététől megváltozik az emberek viselkedése

Fotó: Emmanuel Denier / Unsplash

A tanulmány azt vizsgálta, hogy egy szokatlan inger miként serkentheti a proszociális, azaz segítő magatartást. Francesco Pagnini vezető kutató szerint az eredmények összevágnak a korábbi hasonló kutatásokéval, amelyek a tudatos jelenlétet nagyobb proszocialitással kapcsolták össze.

A kutatók szerint a váratlan események olyan kontextust teremthetnek, amelyben az emberek érzékenyebbek lesznek a társas jelekre, jobban odafigyelnek egymásra.

A terhes nők megmentője lett a Batman

A denevéremberes kísérlet során egy láthatóan várandós nő szállt fel a zsúfolt a metrószerelvényre, a kutatók pedig naplózták, hogy hányan ajánlják fel neki az ülőhelyüket. A kontrollcsoportos mérések után jött a kísérlet érdekes része: a látványosan várandós nő mellett egy Batman-jelmezbe öltözött férfi is felszállt a szerelvényre, de nem állt a nő mellett, és semmit sem tett, pusztán jelen volt.

A különbség látványosnak bizonyult: Batman nélkül az utasok 37 százaléka, míg Batman jelenlétében az utasok 67 százaléka ajánlotta fel a terhes nőnek az ülőhelyét.

További óriási érdekesség, hogy a helyüket a Batman jelenlétében felajánlott emberek 44 százaléka azt állította, hogy nem vette észre a jelmezes figurát a metrókocsin. Ez arra utal, hogy a Denevérembert észrevett többi utas viselkedésének a megváltozása gyakorolt rájuk tudat alatti hatást.

A kutatók szerint a Batman-hatás felfedezése potenciálisan hasznos lehet olyan stratégiák kialakításához, amelyek altruista viselkedést váltanak ki az emberekből, méghozzá anélkül, hogy aktívan noszogatni kellene őket a jótevésre.

