Ez a funkció akkor is fut a telefonunkon, amikor nem kéne – Figyeljünk oda rá!

A Bluetooth aktív állapotban folyamatosan pásztázza a környezetet, eszközöket keres és jeleket sugároz. Ez állandó háttérmunkát jelent, ami láthatatlanul, de folyamatosan fogyasztja az energiát.

A Bluetooth az egyik legkényelmesebb vezeték nélküli technológia, de sokszor akkor is aktív, amikor semmi szükség nincs rá

Fotó: Samuel Cruz / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-woman-sitting-on-a-chair-gjwBBhPPvOs

Nyilvános helyeken ez azt is jelenti, hogy a készülék láthatóbbá válik más eszközök számára. Bár a modern rendszerek biztonságosabbak, a felesleges kitettség sosem előny.

Miért fogyaszt ennyit a Bluetooth?

A Bluetooth aktív állapotban folyamatosan keresi a környezetében lévő eszközöket. Ez egy véget nem érő ciklus: a telefon újra és újra pásztáz, hogy találjon hangszórót, fülhallgatót vagy bármilyen kompatibilis eszközt.

Ez a folyamat láthatatlan, de állandó energiavesztést jelent. Bár a modern Bluetooth verziók hatékonyabbak, még mindig folyamatos terhelést jelentenek, ha egész nap bekapcsolva maradnak.

Milyen biztonsági kockázatai vannak?

Nyilvános helyeken a Bluetooth folyamatos sugárzása azt is jelenti, hogy a telefonunk „látható” marad más készülékek számára. Bár a modern rendszerek titkosítása sokat javult, a támadók ritkán hagynak ki egy állandóan nyitva hagyott ajtót.

A Bluetooth-támadások ritkák, de léteznek. Ha nem használjuk a funkciót, miért adnánk felesleges esélyt?

Mikor hagyjuk bekapcsolva?

amikor fülhallgatót használunk,

amikor a kocsiban a kihangosítóhoz csatlakozunk,

amikor okosórát hordunk,

amikor külső eszközökkel kommunikálunk.

Minden más élethelyzetben a Bluetooth csak fogyaszt, miközben nem ad értéket.

A Bluetooth csodás találmány, de nem kell állandó társnak lennie. Ha tudatosan kapcsolgatjuk, hosszabb akkumulátor-időt, nagyobb biztonságot és nyugodtabb telefont kapunk.

