Ez a funkció akkor is fut a telefonunkon, amikor nem kéne – Figyeljünk oda rá!

A Bluetooth aktív állapotban folyamatosan pásztázza a környezetet, eszközöket keres és jeleket sugároz. Ez állandó háttérmunkát jelent, ami láthatatlanul, de folyamatosan fogyasztja az energiát.
Nyilvános helyeken ez azt is jelenti, hogy a készülék láthatóbbá válik más eszközök számára. Bár a modern rendszerek biztonságosabbak, a felesleges kitettség sosem előny.
Miért fogyaszt ennyit a Bluetooth?
A Bluetooth aktív állapotban folyamatosan keresi a környezetében lévő eszközöket. Ez egy véget nem érő ciklus: a telefon újra és újra pásztáz, hogy találjon hangszórót, fülhallgatót vagy bármilyen kompatibilis eszközt.
Ez a folyamat láthatatlan, de állandó energiavesztést jelent. Bár a modern Bluetooth verziók hatékonyabbak, még mindig folyamatos terhelést jelentenek, ha egész nap bekapcsolva maradnak.
Milyen biztonsági kockázatai vannak?
Nyilvános helyeken a Bluetooth folyamatos sugárzása azt is jelenti, hogy a telefonunk „látható” marad más készülékek számára. Bár a modern rendszerek titkosítása sokat javult, a támadók ritkán hagynak ki egy állandóan nyitva hagyott ajtót.
A Bluetooth-támadások ritkák, de léteznek. Ha nem használjuk a funkciót, miért adnánk felesleges esélyt?
Mikor hagyjuk bekapcsolva?
- amikor fülhallgatót használunk,
- amikor a kocsiban a kihangosítóhoz csatlakozunk,
- amikor okosórát hordunk,
- amikor külső eszközökkel kommunikálunk.
Minden más élethelyzetben a Bluetooth csak fogyaszt, miközben nem ad értéket.
A Bluetooth csodás találmány, de nem kell állandó társnak lennie. Ha tudatosan kapcsolgatjuk, hosszabb akkumulátor-időt, nagyobb biztonságot és nyugodtabb telefont kapunk.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!