216 milliót csalt ki egy özvegytől a kamu Jason Momoa

Egy brit asszony 216 millió forintnak megfelelő 500 ezer fontot veszített, miután internetes csalók elhitették vele, hogy romantikus kapcsolatban került egy hollywoodi sztárral. Az idős asszony öt évtizednyi házasság után veszítette el a férjét, a közösségi médiában követni kezdett egy Jason Momoa rajongói oldalt, egy idő után pedig a színész nevében üzeneteket kezdtek írogatni neki a bűnözők.

Most épp Jason Momoa nevével és képmásával élnek vissza az internetes csalók

Fotó: DARRYL OUMI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az internetes csalók rövid idő alatt elhitették az áldozattal, hogy a valódi Jason Momoa vette fel vele a kapcsolatot és romantikus érzelmeket táplál iránta.

A meggyőzése érdekében még mesterséges intelligenciával generált videókat is küldtek számára, amelyek illetéktelenül visszaéltek a színész képmásával és hangjával.

Pénzt akart a hamis Jason Momoa

Ezt követően kezdődött a csalás érdemi része, a netes bűnözők elkezdtek különféle ürügyekre hivatkozva pénzeket kéregetni az asszonytól. A hamis Jason Momoa azt magyarázta az asszonynak, hogy szeretné felépíteni az álmaik otthonát vagy ajándékot akar venni a lányának, csak kölcsönre lenne szüksége, mert filmes projektekben van lekötve a pénze.

Ezen túlmenően egy alkalommal azt hitették el a nővel, hogy Jason Momoa lányával chatel, aki szerint a valófélében lévő szülei a házon veszekednek. Házasságkötési okiratra van szükségük, hogy az apjáé maradjon az ingatlan, ennek az állítólagos költségét is kifizettették az áldozattal.

Az ügy vége az lett, hogy a csalók félmillió fontot húztak ki az idős nőből, az óriási vagyon egy családi ház eladásából származott.

A rendőrség szerint a Jason Momoát felhasználó romantikus csalások az elmúlt hónapokban több áldozatot is szedtek az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, egy másik idős angol asszonytól durván 35 millió forintnak megfelelő 80 ezer fontot loptak el ugyanezzel a módszerrel.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!