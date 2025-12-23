Tragikus körülmények között meghalt a Call of Duty atyja

Megrázó meglepetést kapott karácsonyra a játékipar, ám elbocsátások helyett ezúttal egy széles körben ismert iparági veterán váratlan halála döbbentette meg a közösséget. Az NBC4 beszámolója szerint az 55 éves Vince Zampella vezette azt a Ferrarit, amely vasárnap Los Angeles mellett becsapódott egy beton forgalomterelő elembe. A férfi a Call of Duty szériát létrehozott Infinity Ward, továbbá a Respawn Entertainment stúdiók társalapítója volt.

Utoljára a Battlefield 6 útját egyengette a Call of Duty-t részben kitalált Vince Zampella

Zampella a San Gabriel hegy alagútjából hajtott kifelé, mikor megtörtént a baleset. Az ütközést követően a luxusautó kigyulladt, a sofőr a helyszínen az életét vesztette, míg a kocsiból kirepült utasa a kórházba szállítását követően halt bele a sérüléseibe. A halálos autóbaleset másik áldozatának a kiléte nem tisztázott.

A Battlefield 6-on dolgozott utoljára a Call of Duty egyik kitalálója

A játékipari karrierje során üzleti vezetőként és játéktervezőként is dolgozott Vince Zampella ugyan a Call of Duty széria részbeni életre hívásával írta be magát a történelembe, ám előtte a Medal of Honor: Allied Assault vezető dizájnereként melegített be.

Az Infinity Ward elhagyását követően az általa társalapított Respawn fejlesztőcégnél a Titanfall, az Apex Legends, a Star Wars Fallen Order és Jedi Survivor, legvégül pedig a Battlefield 6 sikerén dolgozott.

Zampella halála sokkot keltett, hiszen nem csak szakmailag volt rendkívül sikeres, de a kollégái és a barátai emberként is nagyra tartották. Három gyermek apja volt.

