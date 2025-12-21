Döbbenet! Rohamos sebességgel terjed egy ijesztő jelenség

A brit kormány mesterséges intelligencia veszélyeit kutató AI Security Institute (AISI) szervezetének friss jelentése szerint az Egyesült Királyság lakosságának harmada már fordult mesterséges intelligenciához érzelmi támogatás, magányűzés, továbbá szociális interakció céljából. A felmérésből az is kiderül, hogy majdnem minden tizedik ember heti rendszerességgel, míg 4% napi szinten fordul chatbotokhoz érzelmi okokból.

Esetenként változó, hogy hasznos vagy ártalmas-e az MI chatbottól való segítségkérés

Fotó: Kev Costello / Unsplash

A kutatás több mint 2000 brit résztvevő bevonásával készült. A felmérés alapján a leggyakrabban a ChatGPT-hez hasonló, általános célú chatbotokhoz fordulnak érzelmi támogatás céljából az emberek, az esetek 60 százalékáról van szó. Ezeket az Amazon Alexához hasonló, hangalapú asszisztensek követik.

Még csak körvonalazódnak a chatbotok kockázatai

A trendek miatt az AISI további kutatásokat sürget, különösen a lehetséges károk feltérképezésére. A jelentés példaként megemlíti Adam Raine esetét, az amerikai tinédzser idén vetett véget az életének, miután öngyilkosságról beszélgetett a ChatGPT-vel.

Bár sok felhasználó pozitív tapasztalatokról számol be, a közelmúlt nagy visszhangot kiváltott negatív esetei rámutatnak, hogy további kutatásokra van szükség. Különösen arra vonatkozóan, milyen körülmények között válhat ártalmassá a használat, és milyen védelmi mechanizmusok tehetik lehetővé az előnyös felhasználást

– állapította meg a jelentésében a szervezet.

A szakértők szerint a traumák feldolgozása és általánosságban véve a mentális egészség kérdése rendkívül összetett, nem lehet algoritmusokra bízni a segítségkérést. Az MI chatbotok hasznos kiegészítők lehetnek a problémák megértésében és kezelésében, de nem helyettesítik az emberi kapcsolatokat, szükség esetén pedig a professzionális segítséget.

