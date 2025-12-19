Elképesztő, új szolgáltatással rukkolt elő a ChatGPT

Újabb gigantikus lépést tett az internet központjává válás útján a ChatGPT, világszerte alkalmazások váltak elérhetővé közvetlenül a chatbotból. Az ötlet lényege, hogy a különféle internetes szolgáltatások közvetlenül elérhetővé tehetik a funkcionalitásukat a chatboton belülről, átjárhatóságát biztosíthatnak a ChatGPT és maguk között.
Ezalatt például azt kell érteni, hogy a chatboton belülről közvetlenül megszólítható a Spotify és az Apple Music, meg lehet kérni a zenestreamelő szolgáltatásokat egy karácsonyi témájú lejátszási lista létrehozására. Az Adobe Photoshoppal lehetőség van a feltöltött képek alapvető szerkesztésére és effektezésére, a Bookinggal szállások kereshetőek a chatboton át, míg az OpenTable az asztalfoglalásban segíthet.
A ChatGPT alkalmazásai interaktív kezelőfelületeket is kínálhatnak a felhasználók számára.
Egyénileg kell aktiválni a ChatGPT alkalmazásait
A chatbotban elérhetővé vált appok az új „Alkalmazások” menüben böngészhetőek és kereshetőek. A használatukhoz először összekapcsolást kell végezni, így aki például a Spotify appot használná, annak be kell lépnie az összekapcsolási folyamat során a Spotify-fiókjába.
