Felháborító lépésre készül a ChatGPT fejlesztője

Az OpenAI több okból is vizsgálja a hirdetések bevezetését a ChatGPT rendszerébe. A szolgáltatás működtetése, különösen a nagy teljesítményű modellek futtatása, jelentős költségekkel jár, és a cég hosszú távon szeretne több bevételi forrást találni a prémium előfizetéseken túl. A fejlesztők többféle formátumon gondolkodnak, amelyek akár közvetlenül a válaszokban, akár oldalsávban vagy később megjelenő hirdetési blokkokban tűnhetnek fel a felhasználók számára.

ChatGPT válaszaihoz érkezhetnek hirdetések és szponzorált tartalmak

Fotó: JEAN-MARC BARRERE / Hans Lucas

Egyes tervek szerint a szponzorált tartalom úgy jelenhet meg, hogy a mesterséges intelligencia válaszai „prioritást adnak” egy-egy fizetett ajánlatnak, például akkor, amikor egy termékre vagy szolgáltatásra kérnek javaslatot. Ez a megközelítés abban különbözne a klasszikus online hirdetésektől, hogy az AI-válaszok részeként, kontextusba ágyazva kapnánk meg a promóciós anyagokat.

Felhasználói bizalom és etikai kérdések

A ChatGPT-t sokan megbízható információforrásként használják, ezért a reklámok bevezetése új kérdéseket vet fel. A hirdetések beágyazása a válaszokba, ha nem megfelelően történik, veszélyeztetheti ezt a bizalmat, különösen akkor, ha a fizetett tartalom nincs egyértelműen elkülönítve az organikus, tényleges válaszoktól.

Az OpenAI azt közölte, hogy bármilyen hirdetési megoldást úgy terveznek, hogy tiszteletben tartsák a felhasználói bizalmat és ne zavarják meg a felhasználói élményt, de a részletek még kidolgozás alatt állnak.

Mikor érkezhetnek a hirdetések a ChatGPT-be?

Jelenleg nincs hivatalos időpont arra nézve, mikor indulnak el a ChatGPT-ben a szponzorált tartalmak vagy hirdetések, de egyes iparági értesülések szerint akár 2026 első felében is megjelenhetnek az első ilyen formátumok.

Ez az irány jelentősen átírhatja azt is, hogyan használjuk a mesterséges intelligenciát – különösen akkor, ha a hirdetéseket már nem csupán elválasztott sávokban látjuk, hanem a válaszok részeként kapjuk meg.

