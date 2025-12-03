Kiadta a vörös riasztást a ChatGPT nagyfőnöke

Egy médiának kiszivárogtatott belsős e-mail alapján Sam Altman kiadta a vörös riasztást az OpenAI dolgozói számára, a ChatGPT nagyfőnöke szerint ugyanis veszélyben van a generatív mesterséges intelligenciás chatbot piacvezető pozíciója. Emiatt a belátható jövőben minden más fejlesztéssel szemben előnyt élvez, hogy a hétköznapok során minél jobb legyen a chatbot, most nem szabad felhasználókat veszíteni, plusz akár a jövő héten elérhetővé válhat egy okosabb, gondolkodni próbáló modell a termékhez.

A jobboldalon látható Sam Altman szerint veszélybe került ChatGPT vezető pozíciója

Fotó: OpenAI

A riadalom okát a Google Gemini chatbot jelenti. A termék döbbenetes növekedést mutatott fel a harmadik negyedévben, július és október között plusz 200 millióval 650 millióra emelkedett a heti szinten aktív felhasználóinak száma, sokkoló sebességgel kezdett rámászni a heti 800 millió felhasználóval rendelkező ChatGPT nyakára.

Mindezek tetejébe a múlt hónapban óriásit okosodott a Google chatbotja, a Gemini 3 nagy nyelvi modell bevezetése látványos előrelépést hozott a válaszok minőségében. A termék nem csak a felhasználók puszta számában, de tudásban is befogta a ChatGPT-t.

Három éve a ChatGPT miatt adták ki a vörös riasztást

A helyzet déjà vu érzést válhat ki, a ChatGPT három évvel ezelőtti nyilvános színre lépésekor a Google felsővezetése adta ki a vörös kódot, konkrétan 2022 decemberében. Ez volt az a pillanat, mikor megijedt a keresőcég, hogy a ChatGPT elveheti az internetes keresőmotorjának a kenyerét, úgyhogy mindent alárendelt a chatbot technológia fejlesztésének és sikerre vitelének.

