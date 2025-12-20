Vigyázat! Karácsony előtt a legaktívabbak az online csalók

Karácsony előtt szinte minden felgyorsul körülöttünk. Online rendelünk, akciókat vadászunk, futároktól várjuk a csomagokat, közben pedig próbálunk mindent időben elintézni. Pont ez az a környezet, amelyben az online csalók a legeredményesebben tudnak dolgozni. Nem azért, mert kifinomultabbak lennének, hanem mert mi vagyunk sokkal sebezhetőbbek. Az ünnepi időszakban jóval több tranzakció történik, mint az év többi részében. Többet vásárolunk, gyakrabban adjuk meg bankkártyaadatainkat, és hajlamosabbak vagyunk gyors döntéseket hozni. A csalók erre az impulzivitásra építenek, és pontosan tudják, hogy ilyenkor kevesebben ellenőrzik alaposan a részleteket.

Az ünnepi időszakban a csalók is komoly veszélyforrást jelentenek.

A kapkodást haszálják ki a csalók

Az egyik legfontosabb tényező az időhiány. Karácsony előtt sokszor nem napokban, hanem órákban gondolkodunk. „Még ma meg kell rendelni”, „most kell reagálni”, „különben nem ér ide az ajándék” – ezek az érzések tudatosan jelennek meg a csalók üzeneteiben is.

Egy hamis webáruház, egy sürgető banki értesítés vagy egy kamu futár-SMS mind ugyanarra játszik rá: ne legyen időnk gondolkodni. Ha azt hisszük, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, sokkal könnyebben kattintunk, fizetünk vagy adjuk meg az adatainkat. Karácsony előtt ez a pszichológiai nyomás szinte állandó.

Több vásárló, több áldozat

Az ünnepi szezonban olyanok is aktív online vásárlóvá válnak, akik év közben ritkábban rendelnek a neten. Ez jelentősen bővíti a potenciális célpontok körét. A csalók pontosan tudják, hogy az alkalmi vásárlók kevésbé rutinosak, nehezebben ismerik fel a gyanús jeleket.

Ráadásul karácsonykor nemcsak magunknak vásárolunk, hanem ajándékot is. Ilyenkor gyakrabban próbálunk ki új weboldalakat, kisebb webshopokat, piactereket, ahol kedvezőbbnek tűnik az ár. Ez tovább növeli a kockázatot, hiszen nem mindig ellenőrizzük, mennyire megbízható az adott oldal.

Csomagvárás és a futáros csalások robbanása

Karácsony előtt szinte mindenki vár legalább egy csomagot. Ez ideális terep a futárszolgálatos csalásoknak, amelyek ilyenkor szinte elárasztják az e-mail fiókokat és az SMS-eket. Egy értesítés egy „elakadt csomagról” vagy egy „sikertelen kézbesítésről” sokkal hihetőbb, amikor valóban rendeléseket várunk.