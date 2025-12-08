Nagyon rosszul járhat mindenki, aki most számítógépet vásárolna

A számítógépes alkatrészeket vásárlókat követően most a döntő többséget is utoléri a memóriachipek sosem látott mértékű drágulása miatti áremelkedés. A kis tételben asztali számítógépeket összeállító cégek máris kénytelenek voltak áremeléseket életbe léptetni, most pedig a termékeiket tömegesen gyártó nagy márkák is elkezdik emelni a laptopjaik és az asztali PC-k árait.

Addig kell új számítógépet nézni, amíg a régi készletek elfogyásával be nem üt a drágulás a boltokban

Fotó: George Milton / Pexels

A TrendForce iparági forrásai szerint a nagyok közül elsőkén a Dell léphet, már december közepén 15–20%-os áremelést vezethet be a számítógépes kínálatában, így napokon belül már csak jóval drágábban tudják majd ugyanazokat a termékeket megrendelni tőle a disztribútorok.

Kontextusként a rendszermemóriaként használt DDR5 chipek ára egy év alatt nagy átlagban 70%-kal nőtt, de egyes chipek esetében 170%-nál tart a drágulás mértéke.

Mindegyik gyártó termékeit eléri a drágulás

A hírek szerint a piacvezető Lenovo szintén áremelésre készül, már értesítette a fontos üzleti partnereit, hogy 2026. január 1-től új árlistát vezet be a számítógépekre. A tájékoztatása szerint nem pusztán súlyos chiphiány van, de az MI-cégek beszállítói olyan összegeket hajlandóak kifizetni a chipekért, ami nagyon nehéz helyzetet teremt a fogyasztói piacon.

A teljes iparágat sújtó drágulások miatt a TrendForce kénytelen volt újragondolni a laptopok 2026-os eladásaira vonatkozó előrejelzését: az eddigi 1,7% növekedési kilátást 2,4% csökkenésre módosította.

Az elmúlt napokban két a memóriaválsághoz szorosan kapcsolódó hírről is beszámoltunk: az óriási chiptartalékot felhalmozott HP májusig talán képes lesz halogatni a számítógépek árainak a megemelését, a Micron memóriagyártó pedig harminc év után hipp-hopp felszámolja a fogyasztói piacra szánt memóriamodulokat és SSD-ket készítő Crucial márkáját.

