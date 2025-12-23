Betiltotta a külföldi drónok importját az USA

Az USA Szövetségi Távközlési Bizottsága (FCC) betiltotta a külföldön gyártott kvadrokopterek és egyéb drónok importját, hacsak azok nem rendelkeznek a Védelmi Minisztérium vagy a Belbiztonsági Minisztérium jóváhagyásával. A tiltás a fogyasztói és az üzleti termékeket is érinti, ugyanarra a feketelistára kerültek fel az eszközök és az alkatrészeik, amellyel a Kaspersky antivírusainak, továbbá a Huawei és a ZTE hálózati eszközeinek a behozatalát is megtiltották.

Nem bízik az amerikai kormány a külföldről importált drónokban

Fotó: Linford Miles

A tiltás minden külföldi gyártó által készített drónt érint, de a legnagyobb pofont persze a piacvezető márka, a kínai DJI kapta. A cég globális szakpolitikai vezetője csalódottságát fejezte ki a döntés kapcsán, és sérelmezi, hogy nem hozták nyilvánosságra a döntésben szerepet játszott konkrét faktorokat.

Adam Welsh szerint a mostani döntés ellenére a DJI továbbra is elkötelezett az amerikai piac iránt, a vevőknél lévő termékei pedig használhatók maradnak, nem lett megtiltva az Egyesült Államokba már importált eszközök reptetése.

Biztonsági kockázatnak vélik a drónokat

Az FCC szerint a külföldön gyártott, pilóta nélküli légi rendszerek tartós megfigyelésre, adatgyűjtésre és romboló műveletekre adhatnak lehetőséget az Egyesült Államok területén. A hatóság hangsúlyozta, hogy ezek az eszközök érzékeny adatokat gyűjthetnek, távoli jogosulatlan hozzáférést tehetnek lehetővé, továbbá szoftverfrissítésekkel letilthatóak lehetnek.

Innentől kezdve a külföldi gyártók csak az említett minisztériumok valamelyikének az engedélyét megszerezve importálhatnak drónokat az országba, így elméletileg nincs vége a dalnak számukra. Viszont nem világos, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük, mennyire lesz fejfájás a termékeik USA-ban való értékesítéséhez szükséges engedély beszerzése.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!