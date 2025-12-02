Nem tudtuk, még mi hiányzik és most itt az emberfürdető gép

Az expókon való demonstrációját követően a japán Science bejelentette, hogy végre ténylegesen elérhetővé teszi a Mirai Human Washing Machine nevű eszközét. A felfelé kinyíló tetejű kapszula elsőre egy sci-fi film kellékének tűnhet, de nem az emberek űrutazáshoz való lefagyasztására szolgál, hanem csak alaposan megmossa a használóit, egy emberfürdető gépről van szó.

A lenti videón akció közben is megtekinthető az emberfürdető gép

Fotó: Science Co.

A Chosun Daily beszámolója szerint a gép ultrahangos buborékokkal tisztítja a bőrt, ezek az általános piszok mellett a pórusok átjárásával a faggyút és az elhalt hámsejteket is alaposan eltávolítják. Emellett egészségügyi szenzorok is figyelik a felhasználó állapotát, miközben a 2,5 méter hosszú és 2,6 méter magas kapszula klausztrofóbiától mentes teret biztosít a teljes ellazuláshoz, még projektorral kivetített videók is nézhetőek a 15 perces fürdetőprogramja során.

Prémium wellnesstermék lesz az emberfürdető gép

A gyártó tájékoztatása szerint a Mirai Human Washing Machine egyelőre nem lesz elérhető a lakossági fogyasztók számára, a cég első körben mindössze 40–50 darabot gyárt belőle, luxushotelekhez és fürdőkhöz hasonló vállalkozásoknak szánja, részben az exkluzív jellegének fenntartása érdekében.

A nagy exkluzivitás miatt persze nem lesz olcsó mulatság, az érdeklődő vendéglátóegységeknek 60 millió jenbe kerül majd az emberfürdető gép darabja, ami alatt 127 millió forintot kell érteni.

Ettől függetlenül a Science nem zárja ki a fogyasztói piacon való kiadását, állítása szerint ha van rá igény, sikerül kellően miniatürizálni, és persze megoldható a tömeggyártása, akkor idővel otthoni verzió is készülhet az emberfürdető gépéből.

