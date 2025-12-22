Hírlevél
Figyelmeztetés: itt az adenovírus, ami gyorsan terjed és nem gyógyítható

erőszakoló

Hiába a panaszok: a randiappok tovább ajánlották az erőszaktevőt

Hiába jelentgették az áldozatok. Pert indítottak a randiappok ellen az erőszakoló áldozatai.
erőszakolórandiappHingenemi erőszakTinder

Egy frissen benyújtott kereset szerint a Tinder és a Hinge randiappok mögött álló Match Group tudott arról, hogy egy nemi erőszakoló használja platformjait, mégis tovább ajánlotta őt a nőknek. A vádirat szerint a vállalat nem akadályozta meg, hogy a férfi újabb és újabb áldozatokkal lépjen kapcsolatba az alkalmazásain keresztül.

Négy év alatt tizenegy randiappokban megismert áldozatot szedett az erőszakoló
Négy év alatt tizenegy randiappokban megismert áldozatot szedett az erőszakoló
Fotó: Colorado Department of Corrections 

A per középpontjában Stephen Matthews denveri kardiológus áll, a férfi 2024 októberében 158 évtől életfogytiglanig terjedő börtönbüntetést kapott, miután 2019 és 2023 között elkábított és megerőszakolt tizenegy randiappokon át megismert nőt. A keresetet hat áldozat nyújtotta be, akik szerint a Match Group nem tiltotta ki az erőszaktevőt az appjaiból, és nem volt képes megakadályozni a különféle randiappjai közti vándorlását, noha mindig valódi névvel és telefonszámmal regisztrált azokba, nem kamu profilokat használt.

Nem akarták kitiltani a randiappok az erőszakolót?

A kereset szerint a Match Group már 2020 szeptemberében panaszokat kapott Matthews viselkedéséről. Ennek ellenére „tudatosan továbbra is szívesen látta Matthews-t az alkalmazásaiban”, miközben tisztában volt azzal, hogy platformjain keresztül áldozatokat keres.

Egy nő a támadást követő napon jelentette a megerőszakolását a Hinge biztonsági csapatának, amelyet az vissza is igazolt, ennek ellenére pár hónappal később újból Matthews-t ajánlgatta számára az alkalmazás.

A panasz szerint a Hinge azt ígérte, hogy a férfit végleg kitiltják, azonban ez huzamos időre biztosan nem történt meg. Ennek tetejébe az erőszakoló a Tindert is használta, amely szintén a Match Grouphoz tartozik, ám ehhez el sem jutott annak a híre, hogy a testvérappban kitiltották a férfit.

A közös anyacég ellenére nincs olyan információáramlás a randiappok között, amely lehetővé tenné, hogy az egyik appban való jelentését követően az összes appból kitiltsák a szexuális ragadozókat, noha például a telefonszámuk alapján beazonosíthatóak volnának.

A Match Groupot beperelt nők szeretnének változtatni ezen, továbbá anyagi kártérítést is látni kívánnak.

