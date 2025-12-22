Hiába a panaszok: a randiappok tovább ajánlották az erőszaktevőt

Egy frissen benyújtott kereset szerint a Tinder és a Hinge randiappok mögött álló Match Group tudott arról, hogy egy nemi erőszakoló használja platformjait, mégis tovább ajánlotta őt a nőknek. A vádirat szerint a vállalat nem akadályozta meg, hogy a férfi újabb és újabb áldozatokkal lépjen kapcsolatba az alkalmazásain keresztül.

Négy év alatt tizenegy randiappokban megismert áldozatot szedett az erőszakoló

Fotó: Colorado Department of Corrections

A per középpontjában Stephen Matthews denveri kardiológus áll, a férfi 2024 októberében 158 évtől életfogytiglanig terjedő börtönbüntetést kapott, miután 2019 és 2023 között elkábított és megerőszakolt tizenegy randiappokon át megismert nőt. A keresetet hat áldozat nyújtotta be, akik szerint a Match Group nem tiltotta ki az erőszaktevőt az appjaiból, és nem volt képes megakadályozni a különféle randiappjai közti vándorlását, noha mindig valódi névvel és telefonszámmal regisztrált azokba, nem kamu profilokat használt.

Nem akarták kitiltani a randiappok az erőszakolót?

A kereset szerint a Match Group már 2020 szeptemberében panaszokat kapott Matthews viselkedéséről. Ennek ellenére „tudatosan továbbra is szívesen látta Matthews-t az alkalmazásaiban”, miközben tisztában volt azzal, hogy platformjain keresztül áldozatokat keres.

Egy nő a támadást követő napon jelentette a megerőszakolását a Hinge biztonsági csapatának, amelyet az vissza is igazolt, ennek ellenére pár hónappal később újból Matthews-t ajánlgatta számára az alkalmazás.

A panasz szerint a Hinge azt ígérte, hogy a férfit végleg kitiltják, azonban ez huzamos időre biztosan nem történt meg. Ennek tetejébe az erőszakoló a Tindert is használta, amely szintén a Match Grouphoz tartozik, ám ehhez el sem jutott annak a híre, hogy a testvérappban kitiltották a férfit.

A közös anyacég ellenére nincs olyan információáramlás a randiappok között, amely lehetővé tenné, hogy az egyik appban való jelentését követően az összes appból kitiltsák a szexuális ragadozókat, noha például a telefonszámuk alapján beazonosíthatóak volnának.

A Match Groupot beperelt nők szeretnének változtatni ezen, továbbá anyagi kártérítést is látni kívánnak.