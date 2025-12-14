A mobilunk felesleges értesítései nagyon zavaróak tudnak lenni, kapcsoljuk ki őket!

Minden értesítés kizökkent. A dopamine-löket, amit egy pittyenés okoz, rövid távon kellemes, de hosszú távon szétzilálja a fókuszt. Agyunk minden megszakítás után időt igényel, hogy visszataláljon a feladathoz – akár 20–30 másodpercet is. A push üzenetek alapelve egyszerű volt: jelezni, ha üzenetet kaptunk, ha esemény közeleg, vagy ha valóban fontos információ érkezett. Az elmúlt években azonban az alkalmazások egyre agresszívebben kezdték használni ezt a csatornát. Ma már nemcsak üzenetekről kapunk értesítést, hanem akciókról, ajánlásokról, „érdekes lehet számodra” típusú tartalmakról és pusztán arról is, hogy egy alkalmazás szeretné, ha újra megnyitnánk.

Az okosórák kiváló segítők lehetnek, ha egészségesebb élemódot élnénk, de nem szabad, hogy az értesítések ránk telepedjenek.

A probléma az, hogy az agyunk minden értesítést potenciálisan fontos jelzésként kezel. Egy hang, rezgés vagy felvillanó kijelző automatikusan megszakítja a gondolatmenetet, még akkor is, ha végül kiderül, hogy az információ teljesen jelentéktelen. Ha ezt napi 50–100 értesítésre felszorozzuk, gyorsan látható, miért érzik sokan úgy, hogy szétesik a napjuk.

Mi történik a figyelmünkkel?

Minden megszakítás után idő kell ahhoz, hogy visszatérjünk az eredeti feladathoz. Kutatások szerint ez akár több tíz másodpercet is igénybe vehet. Ha naponta több tucat értesítés szakít félbe minket, a hatás összeadódik: csökken a koncentráció, nő a stressz, romlik a teljesítmény.

Ez különösen igaz tanulás, munka vagy kreatív tevékenység közben. A folyamatos kizökkentés miatt sokan érzik úgy a nap végén, hogy rengeteget „pörögtek”, mégsem haladtak igazán semmivel.

Az értesítések rejtett technikai ára

A push értesítések nemcsak mentálisan terhelnek. Minden értesítés felébreszti a készüléket, bekapcsolja a kijelzőt, adatforgalmat generál, és háttérfolyamatokat indít el. Ez hosszú távon az akkumulátor gyorsabb merüléséhez is hozzájárul, különösen akkor, ha egyszerre több alkalmazás küld értesítéseket.

Sokan tapasztalják, hogy telefonjuk üzemideje javul, amint tudatosan csökkentik az értesítések számát, még akkor is, ha más beállításokon nem változtatnak.