Nem a diéta a megoldás: így segíthetnek az étrend-kiegészítők az újrakezdésben

Sokan úgy vágnak bele az újrakezdésbe, hogy egyik napról a másikra megvonják maguktól az élvezeteket és gyakran még az étrend-kiegészítőket is. Kevesebb étel, kevesebb szénhidrát, kevesebb energia. A probléma az, hogy a szervezet ilyenkor nem együttműködik, hanem védekezik. Fáradtság, állandó éhségérzet, falási rohamok és végül feladás következik.

Újrakezdés nem éhezéssel: miért van szükség étrend-kiegészítőkre az életmódváltás során

A szakértők szerint ennek az az oka, hogy sokan már eleve kimerült állapotban kezdik a diétát. Stresszesek, rosszul alszanak, és tápanyaghiányban szenvednek. Egy ilyen állapotban a megszorítás nem erősít, hanem tovább gyengít.

Az alvás és az anyagcsere kapcsolata

Szász Máté, a Natur Tanya szakértője szerint az egészséges életmód egyik legfontosabb alapja a megfelelő alvás. Ha ez hiányzik, az anyagcsere is felborul. Az alváshiány rontja az inzulinérzékenységet, lassítja az anyagcserét, fokozza a zsírraktározást és megemeli a stresszhormonok szintjét. Ilyen körülmények között a fogyás szinte lehetetlenné válik, függetlenül attól, mennyire fegyelmezett valaki.

Az újrakezdés ezért nem az étel mennyiségéről, hanem az állapot javításáról szól. Ha a szervezet regenerációs tartalékai feltöltődnek, a testsúly is sokkal könnyebben rendeződik.

A bélflóra szerepe a testsúly alakulásában

A hízási hajlam nem kizárólag akaraterő kérdése. A bélflóra állapota alapvetően befolyásolja, hogy a bevitt tápanyagokból mit tud hasznosítani a szervezet. Egy felborult bélrendszeri egyensúly nemcsak emésztési problémákat okozhat, hanem hangulati ingadozást, szorongást és állandó éhségérzetet is.

Ezért fontos, hogy az életmódváltás során ne csak a kalóriákat számoljuk, hanem az elfogyasztott ételek minőségére és a tápanyagellátottságra is figyeljünk.

Miért van szükség étrend-kiegészítőkre

A szakértők szerint a lakosság jelentős része ma valamilyen vitamin vagy ásványianyag-hiánnyal él. A modern étrendből gyakran hiányoznak azok a mikrotápanyagok, amelyek az anyagcsere, az idegrendszer és az immunrendszer megfelelő működéséhez szükségesek. Ilyen helyzetben az étrend-kiegészítők nem luxust jelentenek, hanem segítséget.