Csaló hirdetések, milliárdos profit: napvilágra került a Facebook legnagyobb titka

Súlyos vádak érték a Facebookot.
Újból magyarázkodásra kényszerült a Facebookot és az Instagramot is üzemeltető Meta. A Reuters belsős dokumentumokra hivatkozva azt állítja, hogy az elmúlt években döbbenetes szintre hágott a cég hirdetési rendszereiben a Kínából feladott, csaló reklámok száma és aránya, a dolgozók pedig felsőbb utasításra erősen visszavettek az ellenük folytatott küzdelemből, mert a felsővezetők igényt tartanak a belőlük származó bevételre.

Magasabb jogi kockázatú hirdetés a virágnyelvű kifejezés a csaló reklámokra a Facebookon
„Magasabb jogi kockázatú hirdetés” a virágnyelvű kifejezés a csaló reklámokra a Facebookon 
Fotó: Alexander Grey / Unsplash

Az adatok szerint a Meta kínai hirdetési bevétele 2024-ben meghaladta a 18 milliárd dollárt, ami több mint kétszerese a 2022-es szintnek. A Reuters által látott iratok alapján ennek a pénznek közel 19 százaléka, azaz több mint 3 milliárd dollár tiltott vagy konkrétan illegális tartalmakhoz, például csalásokhoz, illegális szerencsejátékhoz, pornóhoz volt köthető.

Visszavehette a csalások elleni fellépést a Facebook

A csaló kínai hirdetések elharapózásakor a Meta egy külön csalásellenes csapatot is létrehozott, amely ideiglenesen 9 százalékra csökkentette a kérdéses reklámok arányát. Viszont ezt később látszólag Mark Zuckerberg indirekt utasítására lényegében feloszlatták, és olyan csalásellenes megoldások is a kukában végezték, amelyek a belső tesztek szerint hatékonyan tudták volna csökkenteni a problémás hirdetések arányát.

Egy 2025 eleji dokumentum arra utal, hogy a Meta hajlandó nagyobb arányban tolerálni a csaló hirdetéseket, az év közepére pedig újból 16% környékére kúszott a csaló kínai hirdetések aránya.

A Reuters megkeresésére a Meta azt állítja, hogy a kérdéses munkacsoport mindig is átmenetinek lett szánva, az elmúlt 18 hónapban pedig 46 millió kínai hirdetőktől származó hirdetés akadt fenn a csalásellenes rendszerének a rostáján. Andy Stone sajtófőnök szerint Mark Zuckerberg azt szeretné, ha globálisan javulna a csaló hirdetések kiszűrésének a hatékonysága, beleértve a Kínából feladottakét is.

A cég szerint a kérdéses csapatoknál az elmúlt 15 hónapban megduplázódott a csalások felderítési hatékonyságának a célaránya, a csaló hirdetések felhasználói bejelentésében pedig 50% feletti csökkenés történt.

A Reutershez eljutott belsős dokumentumok mindeközben azt állítják, hogy a cég saját becslései szerint naponta 15 milliárd potenciálisan gyanús hirdetést jelenít meg, és csak 95% feletti bizonyosság esetén hajlandó kitiltani a csalásokat futtató hirdetőket. A küszöb alatt maradók reklámköltségeit viszont adott esetben növeli, azaz többet profitál belőlük.

A dokumentumok szerint a Meta 0,15 százalék, azaz 135 millió dollár bevételkiesést volt hajlandó tolerálni a csaló hirdetésekre való lecsapások miatt, miközben tudta, hogy félévente olyan 3,5 milliárd dollárnyi bevétele származik „magasabb jogi kockázatú” reklámok mutogatásából.

A Meta belső kockázatértékelése alapján a csaló hirdetésekre való kemény lecsapás szinte biztosan nagyobb bevételkiesést eredményezne, mint a miattuk esetlegesen kapott hatósági bírságok költsége.

Amíg nem számít olyan bírságra, ami üzletileg veszteségessé tenné a csalások elleni keményebb fellépést, addig nem kíván jobban fellépni a csalások ellen.

A Meta nem volt hajlandó kommentálni a Reuters-hez eljuttatott dokumentumokat és a kiadvány specifikus állításait. A kommunikációs vezetője szerint a kiadvány megint csak „félreértelmezi és félremagyarázza” a tényeket.

