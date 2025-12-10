Megújul a Facebook: több lesz a klikkelés, kevesebb a józanság

A Facebook legújabb átalakítása végre kimondja azt, amit eddig is sejtettünk: a szöveg zavaró, a gondolkodás fárasztó, a képek viszont jól monetizálhatók. Az új feed inkább hasonlít egy Instagram-másolatra, mint közösségi oldalra.

Új Facebook, régi trükk: több kép, kevesebb gondolat, végtelen görgetés

A Meta frissítése után a Facebook egyértelműen vizuális futószalaggá vált. Rácsos elrendezésű fotók, egymásba folyó képes posztok, szöveg alig, kontextus még kevesebb. Az élmény ismerős, mert pontosan ugyanaz, mint az Instagramon, csak most azok is megkapják, akik eddig ragaszkodtak a klasszikus Facebookhoz.

A platform láthatóan elengedte azt az illúziót, hogy itt beszélgetések zajlanak.

A hangsúly áttevődött arra, hogy minél gyorsabban reagáljunk, minél kevesebbet gondolkodjunk, és véletlenül se időzzünk el egy poszton túl sokáig. A görgetés lett a cél, nem a tartalom.

Lájkolj, görgess, ne kérdezz

Az új feed logikája egyszerű. Amit gyorsan lehet fogyasztani, azt tolja eléd. Amit olvasni kellene, az háttérbe szorul. A dupla koppintásos lájkolás, a képes dominancia és az algoritmus által erőltetett ajánlások mind ugyanarra mutatnak: reflexekre, nem döntésekre.

Ez már nem közösségi élmény, hanem viselkedésterelés. A Facebook nem azt kérdezi, mit szeretnél látni, hanem eldönti helyetted, mire reagálsz a leggyorsabban. És ha egyszer megszokod, hogy nem kell gondolkodni, akkor pontosan azt kapod, amit a platform szeretne: hosszabb használatot, több adatot, több hirdetési lehetőséget.

Az újabb Facebook nem feltétlenül jobb Facebook

A Facebook újragondolása valójában nem újítás, hanem beismerés. Beismerése annak, hogy a platform már nem a kapcsolattartásról szól, hanem a figyelem ledarálásáról. Több kép, kevesebb szöveg, nulla mélység.

Ha valaki eddig azért használta a Facebookot, mert más volt, mint az Instagram, annak most rossz hírünk van. Ha viszont csak gondolkodás nélkül görgetne valamit lefekvés előtt, akkor a Meta pontosan tudja, mit csinál.

