Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Amerikai küldöttekkel egyeztet Zelenszkij – közel a háborút lezáró alku?

Olvasta már?

Súlyos tragédia: több diák vesztette életét egy egyetemi lövöldözés során

chatgpt

Felnőtt módot kap a ChatGPT – de ez nem „olyan" felnőtt mód lesz

30 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt napokban nagy hullámokat vert a hír, miszerint a ChatGPT hamarosan megkapja az úgynevezett „adult mode”-ot. A kifejezés azonban sokak számára félrevezető, mert a változás nem azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia hirtelen korlátlan vagy felnőtteknek való tartalmakat kezdene el gyártani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
chatgptmesterséges intelligenciafelnőttmód

A „felnőtt mód” elnevezés első hallásra félreérthető lehet, de a fejlesztők szándéka szerint nem szexuális vagy explicit tartalmak engedélyezéséről van szó. Sokkal inkább arról, hogy a ChatGPT képes legyen érettebb, valósághűbb és kevésbé steril válaszokat adni bizonyos témákban.

A mesterséges intelligencia egyébkénént is inkább felnőtteknek való.
A mesterséges intelligencia egyébkénént is inkább felnőtteknek való.

Ide tartoznak például az emberi kapcsolatok, mentális kérdések, társadalmi problémák vagy akár morálisan összetett élethelyzetek. A cél az, hogy az MI ne kerülje ki automatikusan az ilyen témákat, hanem kontextusérzékenyen, felelősen és árnyaltan tudjon reagálni rájuk.

Miért volt eddig szükség szigorú korlátokra?

A ChatGPT eddig kifejezetten óvatos volt számos területen. Sok felhasználó tapasztalta, hogy bizonyos kérdésekre túlságosan általános, semmitmondó vagy elhárító válaszokat adott. Ez részben tudatos döntés volt: a fejlesztők elsődleges célja a biztonság és a visszaélések elkerülése.

Ez azonban egy idő után korlátozóvá vált, különösen azok számára, akik nem provokatív, hanem őszinte, mélyebb beszélgetéseket szerettek volna folytatni a mesterséges intelligenciával.

Mitől lesz más a felnőtt mód?

Az adult mode lényege nem a szabályok eltörlése, hanem azok finomabb alkalmazása. A ChatGPT ebben az üzemmódban jobban felismeri majd, hogy a felhasználó nem gyerekeknek szóló tartalmat kér, hanem felnőttként, felelősen szeretne egy adott témát körbejárni.

Ez jelentheti például azt, hogy:

  • nem kerül el automatikusan kényes kérdéseket,
  • nem egyszerűsít túl összetett élethelyzeteket,
  • kevésbé „tankönyvszerű”, inkább emberközeli válaszokat ad,
  • jobban figyelembe veszi a kontextust és a beszélgetés hangulatát.

Fontos azonban, hogy ez nem jelenti a káros, illegális vagy etikailag vállalhatatlan tartalmak engedélyezését.

Kinek lehet ez igazán hasznos?

Az új mód elsősorban azoknak lehet előnyös, akik a ChatGPT-t gondolkodótársnak, elemző eszköznek vagy beszélgetőpartnernek használják. Például:

  • üzleti döntések átgondolásához
  • élethelyzetek mérlegeléséhez
  • kapcsolati kérdések elemzéséhez
  • önismereti vagy mentális témák feldolgozásához

Ezekben az esetekben a túlzott óvatosság eddig gyakran inkább akadály volt, mint védelem.

Miért félrevezető mégis az elnevezés?

Az „adult mode” kifejezés kommunikációs szempontból erős, de könnyen félreérthető. Sokakban azonnal a tiltott, explicit vagy botrányos tartalmak engedélyezése jut eszébe, holott a valóság ennél jóval prózaibb – és hasznosabb.

Valójában inkább egy érettebb válaszstílusról van szó, nem tartalmi felszabadításról. A név inkább marketingfogás, mint pontos technikai leírás.

Ha a bevezetés valóban jól sikerül, akkor ez a mód nem botrányt, hanem értelmesebb, emberibb beszélgetéseket hozhat a ChatGPT használatába, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ha a rendszerből kiveszik a korlátokat és az óvatosságot, annak még nagyon rossz vége is lehet, hiszen nagyon sok felnőtt van a világon, aki nem tud felnőttként viselkedni és a mesterséges intelligencia biztosan nem az, ami el tudná dönteni, hogy most épp egy ilyennel beszélget-e.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!