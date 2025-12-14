Felnőtt módot kap a ChatGPT – de ez nem „olyan" felnőtt mód lesz

A „felnőtt mód” elnevezés első hallásra félreérthető lehet, de a fejlesztők szándéka szerint nem szexuális vagy explicit tartalmak engedélyezéséről van szó. Sokkal inkább arról, hogy a ChatGPT képes legyen érettebb, valósághűbb és kevésbé steril válaszokat adni bizonyos témákban.

A mesterséges intelligencia egyébkénént is inkább felnőtteknek való.

Ide tartoznak például az emberi kapcsolatok, mentális kérdések, társadalmi problémák vagy akár morálisan összetett élethelyzetek. A cél az, hogy az MI ne kerülje ki automatikusan az ilyen témákat, hanem kontextusérzékenyen, felelősen és árnyaltan tudjon reagálni rájuk.

Miért volt eddig szükség szigorú korlátokra?

A ChatGPT eddig kifejezetten óvatos volt számos területen. Sok felhasználó tapasztalta, hogy bizonyos kérdésekre túlságosan általános, semmitmondó vagy elhárító válaszokat adott. Ez részben tudatos döntés volt: a fejlesztők elsődleges célja a biztonság és a visszaélések elkerülése.

Ez azonban egy idő után korlátozóvá vált, különösen azok számára, akik nem provokatív, hanem őszinte, mélyebb beszélgetéseket szerettek volna folytatni a mesterséges intelligenciával.

Mitől lesz más a felnőtt mód?

Az adult mode lényege nem a szabályok eltörlése, hanem azok finomabb alkalmazása. A ChatGPT ebben az üzemmódban jobban felismeri majd, hogy a felhasználó nem gyerekeknek szóló tartalmat kér, hanem felnőttként, felelősen szeretne egy adott témát körbejárni.

Ez jelentheti például azt, hogy:

nem kerül el automatikusan kényes kérdéseket,

nem egyszerűsít túl összetett élethelyzeteket,

kevésbé „tankönyvszerű”, inkább emberközeli válaszokat ad,

jobban figyelembe veszi a kontextust és a beszélgetés hangulatát.

Fontos azonban, hogy ez nem jelenti a káros, illegális vagy etikailag vállalhatatlan tartalmak engedélyezését.

Kinek lehet ez igazán hasznos?

Az új mód elsősorban azoknak lehet előnyös, akik a ChatGPT-t gondolkodótársnak, elemző eszköznek vagy beszélgetőpartnernek használják. Például:

üzleti döntések átgondolásához

élethelyzetek mérlegeléséhez

kapcsolati kérdések elemzéséhez

önismereti vagy mentális témák feldolgozásához

Ezekben az esetekben a túlzott óvatosság eddig gyakran inkább akadály volt, mint védelem.