Beütött a valóság, régi hardvereket vesznek újonnan a gamerek

Az év végére megint vészhelyzetbe kerültek az új asztali gépet építeni vagy összerakatni kívánó számítógépes játékosok. Az ősz közepére végre-valahára kaphatóvá váltak az ajánlott fogyasztói áraikon a videókártyák, cserébe a gamerek javát teljesen váratlanul érte, hogy pár hét alatt kettő-négyszeresére robbantak el a memóriamodulok és az SSD háttértárak árai.

A megvadult árak miatt fájó kompromisszumokra kényszerülnek a PC-jük fejlesztésekor a gamerek

Fotó: Abhishek Rai / Unsplash

A kettő közül a rendszermemória jelenti a legnagyobb gondot. A PC-s játékosoknak 32 GB RAM az ideális, ám az óriási drágulást követően a legolcsóbb ekkora DDR4 memóriacsomag hírünk írásakor már 75 ezer forintba került, míg a DDR5 típusért minimum 148 ezer forintot kellett kiadni.

Ezek az árak minden képzeletet felülmúlnak, idén tavasszal az előbbi megvásárlása letudható volt 30 ezer forintból, az utóbbié pedig 45 ezer forintból.

Egyre több gamer vesz régi hardvert a brutális árak miatt

Az internetes áruházak eladási adatai alapján borítékolható trend bontakozott ki a karácsonyi időszakban: egyre több új számítógépet összeállító vagy a meglévő konfigurációját modernizálni próbáló gamer két-három generációval korábbi processzort vásárol, elsősorban az AMD Ryzen 5000 szériás központi egységek fogynak kimagaslóan.

Ezek a kifutó modellek ugyan említésre méltóan gyengébbek az időközben piacra került utódaiknál, de ettől még egyrészt megfelelhetnek a céljukra, másrészt sokszor tízezrekkel olcsóbbak azoknál, harmadrészt pedig DDR4 memóriát használnak.

A DDR4 használata miatt vagy olcsóbb memóriát venni hozzájuk, vagy legjobb esetben egyáltalán nem is kell RAM-ra költeniük a gamereknek, mert képesek azt kimenteni a meglévő számítógépükből.

A napokban szerencsére jó hírt is kaptak a számítógépes játékosok, a jövőben jobban futnak majd az Unreal Engine 5 motoros játékok, az Epic-nek végre sikerült felkaparnia a padlóról a notórius technológiáját.

További kapcsolódó érdekesség, hogy a konzolos játékosoknál is kezd elpattanni az őrült árak miatt a cérna, novemberben összeomlottak az Egyesült Államokban a termékek eladásai.

