Fontos frissítés jött a GeForce videókártyákhoz

A GeForce videókártyával rendelkező számítógépes játékosoknak feltűnhetett, hogy az NVIDIA már egy hónapja nem adott ki új Game Ready meghajtóprogramot a termékeihez, ami szokatlanul hosszú idő. Most viszont megtört a jég, a vállalat weblapjáról és az NVIDIA appon keresztül is beszerezhető már a WHQL-minősítésű, 591.44-es verziószámú driver.
A legújabb meghajtószoftver legfontosabb újdonságai, hogy optimalizációkat tartalmaz a jövő héten megjelenő Battlefield 6: Winter Offensive frissítéshez, továbbá bizonyos körülmények között javíthat a Call of Duty: Black Ops 7 grafikai prezentációján.
Ezen túlmenően a legújabb meghajtó megoldja azokat a teljesítménybeli gondokat, amelyeket a Windows 11 közelmúltbeli frissítései okoztak egyes játékokban. A gond miatt pár napja már kiadott egy gyorsjavítást a vállalat, bár azt persze most már nem kell telepíteni.
Meglepetést kaptak a GeForce RTX 50 szériás kártyával rendelkezők
Az 591.44-es meghajtó messze legnagyobb meglepetése, hogy egyes régi játékokban helyreállította a GeForce RTX 50 szériás videóvezérlőket használók számára a PhysX fizikai szimuláció működését.
A legújabb termékcsaláddal az NVIDIA befejezte a 32 bites CUDA szoftverkönyvtár támogatását. Emiatt viszont egyes régi címekben nem volt többé aktiválható a PhysX fizikai effektek hardveres gyorsítása, a processzoron való futásuk viszont megölte a játékok sebességét.
Az NVIDIA csak részlegesen, a legnépszerűbb játékban állította helyre a technológia működését, az alábbi címekben vált elérhetővé a hardveresen gyorsított PhysX a legújabb kártyacsaládon:
- Alice: Madness Returns
- Assassin’s Creed IV: Black Flag
- Batman: Arkham City
- Batman: Arkham Origins
- Borderlands 2
- Mafia II
- Metro 2033
- Metro: Last Light
- Mirror’s Edge
Az NVIDIA szeretné valamikor 2026 első felében megoldani, hogy a Batman: Arkham Asylum esetében is használható legyen a hardveresen gyorsított PhysX. A cég korábbi videókártyáit nem érinti ez a helyzet, a tulajdonosaik az összes régi játékban használhatják a hardveresen gyorsított fizikai szimulációt.
