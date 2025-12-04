Fontos frissítés jött a GeForce videókártyákhoz

A GeForce videókártyával rendelkező számítógépes játékosoknak feltűnhetett, hogy az NVIDIA már egy hónapja nem adott ki új Game Ready meghajtóprogramot a termékeihez, ami szokatlanul hosszú idő. Most viszont megtört a jég, a vállalat weblapjáról és az NVIDIA appon keresztül is beszerezhető már a WHQL-minősítésű, 591.44-es verziószámú driver.

Helyreállítja a Windows frissítése után lecsökkent sebességet a GeForce-ok új meghajtója

Fotó: Onur Binay / Unsplash

A legújabb meghajtószoftver legfontosabb újdonságai, hogy optimalizációkat tartalmaz a jövő héten megjelenő Battlefield 6: Winter Offensive frissítéshez, továbbá bizonyos körülmények között javíthat a Call of Duty: Black Ops 7 grafikai prezentációján.

Ezen túlmenően a legújabb meghajtó megoldja azokat a teljesítménybeli gondokat, amelyeket a Windows 11 közelmúltbeli frissítései okoztak egyes játékokban. A gond miatt pár napja már kiadott egy gyorsjavítást a vállalat, bár azt persze most már nem kell telepíteni.

Meglepetést kaptak a GeForce RTX 50 szériás kártyával rendelkezők

Az 591.44-es meghajtó messze legnagyobb meglepetése, hogy egyes régi játékokban helyreállította a GeForce RTX 50 szériás videóvezérlőket használók számára a PhysX fizikai szimuláció működését.

A legújabb termékcsaláddal az NVIDIA befejezte a 32 bites CUDA szoftverkönyvtár támogatását. Emiatt viszont egyes régi címekben nem volt többé aktiválható a PhysX fizikai effektek hardveres gyorsítása, a processzoron való futásuk viszont megölte a játékok sebességét.

Az NVIDIA csak részlegesen, a legnépszerűbb játékban állította helyre a technológia működését, az alábbi címekben vált elérhetővé a hardveresen gyorsított PhysX a legújabb kártyacsaládon:

Alice: Madness Returns

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

Borderlands 2

Mafia II

Metro 2033

Metro: Last Light

Mirror’s Edge

Az NVIDIA szeretné valamikor 2026 első felében megoldani, hogy a Batman: Arkham Asylum esetében is használható legyen a hardveresen gyorsított PhysX. A cég korábbi videókártyáit nem érinti ez a helyzet, a tulajdonosaik az összes régi játékban használhatják a hardveresen gyorsított fizikai szimulációt.