Végre! Két évtizede kért változás jöhet a Gmailbe!

A több mint két évtizedes pályafutása során a Gmail több alkalommal is gyökeres újításokat kapott, azonban a mai napig nem támogat egy olyan funkciót, amelyet a kezdetek óta szerettek volna látni benne a felhasználók: a regisztrációt követően nem lehet megváltoztatni a benne igényelt e-mail-címet.

Kínossá vált a régi gmailes címe? Ha minden igaz, akkor hamarosan képes lesz megváltoztatni!

Fotó: Yogas Design / Unsplash

Ez különösen akkor lehet bosszantó, ha annak idején fiatalként viccesnek tartott e-mail-címet sikerült regisztrálni a szolgáltatásban. Viszont az évek múlásával az elkezdett kínossá válni, például felnőtt fejjel kellemetlen beírni az önéletrajzba, megadni kapcsolattartási adatnak a banknál és más szolgáltatóknál.

Ilyenkor jelenleg az a legegyszerűbb megoldás, hogy vállalható e-mail-címmel regisztrálni kell egy másik fiókot, ám ennek hamarosan vége lehet.

Megváltoztathatóvá válhat a gmailes e-mail-cím

Az óriási szenzációt maga a Google leplezte le a Gmail hivatalos támogatási oldalán, bár hírünk írásakor az információ még csak hindi nyelven volt elérhető. A weblap szerint jelenleg nincs mód a @gmail.com végű e-mail-cím megváltoztatására, azonban a jövőben évente egy alkalommal, továbbá legfeljebb háromszor lehetőséget kapnak majd erre a felhasználók.

A támogatási oldal szerint a gmailes e-mail-cím megváltoztatását követően a korábban használt cím másodlagos (alias) azonosítóként véglegesen hozzárendelődik a felhasználói fiókhoz.

Ennek megfelelően a régi címre érkező levelek a megszokott módon bekerülnek majd a postaládába, más pedig nem tudja újra beregisztrálni a lecserélt címeket, nem kerülhetnek véletlenül vagy rosszindulatúan illetéktelenek irányítása alá.

A támogatási oldal szerint az e-mail-cím megváltoztatása „fokozatosan” válik majd elérhetővé, azonban a hindi nyelvű változatának nyilvánossá válása ellenére még az indiai felhasználók sem látják az opciót. A Google valószínűleg valamikor a belátható jövőben fogja ténylegesen bejelenteni a Gmail nagy újítását, a hindi támogatási oldal csak véletlenül idő előtt aktiválódott.

