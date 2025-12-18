A Gmail több millió felhasználója faraghat rá 2026-ban

A Gmail nagy csendben két olyan funkciót is kivezet 2026 elején, amelyeket a régimódi jellegük ellenére potenciálisan milliók használnak még világszerte. A jó eséllyel többeket érintő változást a Gmailify-integráció megszűnése jelenti, ennek segítségével könnyedén át lehetett irányítani a Gmail postafiókba az Outlook, a Yahoo, vagy éppen az AOL postafiókokba érkező e-maileket.

Számítógépeken a legjobb ötlet böngészőből használni a Gmailt. Akinek nem tetszik a kategorizált levélrendezés, az visszaállhat klasszikus postafiókra a Beállítások menüben

Fotó: Justin Morgan / Unsplash

Ez nagyon hasznos volt, mikor a felhasználók át kívántak állni a régi levelezőrendszerekről a Gmail használatára, könnyen és automatikusan be tudták húzni a régi e-mail-címeikre kapott leveleket az új postafiókjukba.

Az integráció megszűnése szerencsére nem a világ vége: a felhasználóknak be kell jelentkezniük a böngészőn keresztül a régi AOL / Yahoo / Outlook e-mail fiókjukba, majd a beállítások menüben meg kell keresniük a levelek átirányítása funkciót, és be kell állítaniuk azt a Gmail-címükre.

Ennek hatására az fog történni, hogy ha érkezik egy e-mail a régi postafiókba, akkor az automatikusan továbbítva lesz a Gmailbe.

Egy régi levelezőprotokollt is kivezet a Gmail

A Gmailify megszüntetése mellett a Google jövőre a POP3 levelezési protokollal is leszámol, ennek a segítségével nagyon régen a számítógépes levelezőappokat volt szokás összekapcsolni a Gmaillel. Akik valamilyen oknál fogva még mindig használják, azoknak át kell állniuk egy modern levelezőprogramra – ilyen például az ingyenes és nyílt forráskódú a Thunderbird –, majd ott az utasításokat követve be kell állítaniuk a Gmail-fiókjukat.

Ennél is jobb ötlet lehet, ha a jövőben egyszerűen böngészőből használják a Gmailt, úgy legalább macera nélkül, ráadásul minden hasznos funkciójával együtt érhetik el a levelezőt.

