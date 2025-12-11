Két nagy Gmail-szolgáltatás tűnik el jövőre! Ez rengeteg felhasználót érinthet!

A Gmail megszünteti azt a lehetőséget, hogy a felhasználók POP3-on keresztül importálják külső fiókjaik leveleit. Ez azt jelenti, hogy a Gmail webes felületén már nem lesz elérhető a „levelek ellenőrzése más fiókokból” funkció, amely eddig automatikusan letöltötte a külső szolgáltatók üzeneteit.

Nagy változás a Gmailben 2026-tól – vége a POP3-nak és a Gmailify-nak

A másik nagy változás a Gmailify kivezetése. Ez eddig lehetővé tette, hogy például Yahoo, Outlook vagy más fiókok levelei is megkapják a Gmail funkcióit: a fejlett keresést, a kategorizált beérkező leveleket, a spamvédelmet és az értesítéseket.

A már korábban importált levelek természetesen nem vesznek el, de új üzenetek már nem érkeznek be automatikusan a megszokott módon.

Kik érintettek?

A változás leginkább azokat érinti, akik:

POP3-alapú levélletöltést használtak a Gmailben,

több e-mailfiókot egy helyen, a Gmail felületén kezeltek,

külső fiókjaikat Gmailify segítségével használták „Gmailként”.

Azok a felhasználók, akik IMAP-ot használnak, vagy kizárólag Gmail-címmel dolgoznak, valószínűleg nem tapasztalnak majd jelentős változást.

Mi marad meg?

Fontos: a POP3 nem tűnik el teljesen a világból, csak a Gmailen belüli automatikus import funkció szűnik meg. Továbbra is lehet:

POP3-at vagy IMAP-ot használni külső levelezőprogramokban,

más szolgáltatóknál beállítani automatikus továbbítást a Gmail-címre,

a Gmail alkalmazásaihoz más fiókokat hozzáadni – például telefonon.

Az IMAP továbbra is támogatott, és ez a korszerűbb, kétirányú szinkronizációt lehetővé tevő protokoll.

Mit tehetünk most?

Aki jelenleg POP3-as importot használ, annak érdemes:

ellenőrizni a Gmail beállításait,

átállni IMAP-ra a külső szolgáltatónál,

vagy beállítani automatikus továbbítást a külső fiókból a Gmailre.

Így továbbra is egy helyre érkezhetnek a leveleink – csak más technikai megoldással.

Miért vezeti ki a Gmail ezeket a funkciókat?

A POP3 egy régi, korlátozott protokoll, amely nem támogatja a modern eszközök közötti szinkronizációt. A Google szerint a felhasználók többsége már így is IMAP-ot használ, amely stabilabb, biztonságosabb és megbízhatóbb.

A Gmailify megszűnése pedig valószínűleg a rendszer egyszerűsítéséről szól: a Google egyre inkább a saját Gmail-ökoszisztémájára koncentrál.

Összegzés

A Gmail 2026-os változásai sok felhasználót érinthetnek, különösen azokat, akik több postafiókot kezeltek egy helyen. Bár a POP3 és a Gmailify megszűnik, továbbra is rendelkezésre állnak alternatívák – csak egy kis előrelátással és beállításmódosítással könnyedén alkalmazkodhatunk.