Erőszakolónak hazudta a Google kereső, még a munkáját is elvesztette

Horror következményekkel járhat, mikor hibázik a mesterséges intelligencia, a technológia legújabb áldozata Ashley MacIsaac hegedűművész. A Google kereső MI-összefoglalója a kanadai zenészt tévesen szexuális bűnelkövetőnek mondta, ami miatt az utolsó pillanatban még egy fellépését is lemondták.

Bocsánatkérésre sem telik a Google-től, mikor lejárat valakit a buta mesterséges intelligenciája

Fotó: RDNE Stock project

A zenész életét pokollá változtató félreértés abból fakadt, hogy a Google kereső mesterséges intelligenciája összekeverte egy azonos nevű személlyel, akit szexuális bűnök elkövetése miatt elítéltek.

MacIsaac teljesen ledöbbent, mikor meghallotta a fellépés lemondásának az okát: a szervezők azt olvasták róla a Google keresőben, hogy elítélt internetes kerítő és erőszakoló, így inkább mégsem kértek belőle.

Nem vállalja a felelősséget a Google

A drámai tévedést tartalmazott összefoglalót a hiba bejelentését követően javította a Google, így most már nem állítja a férfiről a keresője, hogy bűnöző volna. Ettől függetlenül a zenészt felkavarta az eset, azt sem tudja, hogy mióta terjesztett róla ilyen durva álhírt a Google.

Felmerült benne, hogy már eddig is lemaradhatott egyes lehetőségekről a hiba miatt, és vajon hányan lehetnek olyanok, akik tévesen erőszakolónak hiszik, mert ezt látták a keresőben, és nem jutott el hozzájuk a tévedés híre. Még arra is gondolt, hogy nem került-e veszélybe a biztonsága.

A Google nem kívánta érdemben kommentálni a helyzetet, még csak elnézést sem kért a sértettől. A cég annyit volt hajlandó reagálni a sajtó megkereséseire, hogy hibázhat a mesterséges intelligenciája, és ha tudomást szerez ilyen esetről, akkor próbálja a példa alapján tanítani a rendszert, plusz szükség esetén manuálisan beavatkozik a megjelenített információkba.

A Google-nek hatalmában áll személyes és professzionális szinten hipp-hopp tönkretenni egy ember életét, és ha ez véletlenül megtörténik, akkor nemhogy kompenzációra, de még bocsánatkérésre sem telik a vállalattól.

A helyzet tisztázódását követően legalább a fellépést lemondott Sipekne’katik First Nation szervezet bocsánatot kért a zenésztől egy levélben, a jövőben szívesen látják az előadásokon. „Mélységesen sajnáljuk azt a kárt, amelyet ez a tévedés az Ön hírnevében, megélhetésében, személyes biztonságérzetében okozott” - írták benne.