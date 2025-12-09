Utolsó forduló a Google-perben: akár fel is darabolhatják az óriáscéget

Lezárultak a záróérvek a Google és az amerikai igazságügyi minisztérium között zajló reklámtechnológiai perben, amelyben azt vizsgálják, monopolhelyzetet alakított-e ki a cég az online hirdetések piacán. A döntés akár a Google ad-tech üzletágának szétszedését is elrendelheti.

Google az utolsó szó jogán: a bíróság előtt a digitális reklámpiac jövője

A vád szerint a Google úgy alakította ki üzletágait, hogy azok kizárólagos előnyt biztosítsanak a számára — ami ellehetetleníti a versenyt. A DOJ álláspontja szerint nem elég a viselkedési korrekció: csak azzal lehet biztosítani a piaci versenyt, ha a Google eladja a kulcsfontosságú hirdetéskezelő és aukciós üzletágait, így versenytársak is eséllyel indulhatnak.

Az államok koalíciója hasonlóan gondolkodik: szerintük a nyílt webes reklámpiac jövője múlik azon, hogy megőrizzék-e a szabad versenyt, vagy továbbra is egyetlen cég irányítson mindent.

A Google fő álláspontja

A Google jogásza a bíróság előtt azzal érvelt, hogy a cég termékei hatékonyabbá, nem pedig torz váltásokká tették a hirdetési piacot. Szerinte a múltbeli döntések és a jelenlegi versenyhelyzet is azt mutatják, hogy nincs szükség arra, hogy a vállalatot szétszaggassák. A Google úgy látja: komplex technológiai rendszer szétbontása több kárt okozna, mint hasznot.

A cég szerint a piac elég rugalmas, más szolgáltatók is versenyeznek velük — nem alakul ki kontrollálhatatlan dominancia, így elegendő lehet viselkedési szabályokra szorítkozni.

Mi a következő lépés és mi a tét?

A záróérvekkel az eddig nyilvános bizonyítási szakasz lezárult. A döntést most a bírónő hozza meg — hogy elfogadja-e a DOJ javaslatát, azaz kötelezi-e a Google-t üzletágai eladására, vagy visszautasítja és csak kisebb szabályokat rendel el. A döntés akár jövő évben is megszülethet.

Ha a bontás mellett döntenek, az alapjaiban változtathatja meg az online reklámipart: több cég indulhat, nőhet a verseny, talán átláthatóbb és kisebb jutalékú rendszerek jöhetnek létre — ami hatással lehet oldalak bevételeire, reklámok költségeire és végső soron a reklámpiac szerkezetére.

Ha nem, akkor a jelenlegi rendszer fennmarad, de a precedens miatt a szabályozások szigorodhatnak, és mindenkinek fontosabb lehet a transzparencia és az alternatív reklámplatformok keresése.