Szenzációs hír érkezett erről a népszerű játékról

A Take-Two játékkiadó és a Rockstar Games eddig meglepően keveset árultak el a Grand Theft Auto játéksorozat jövő ősszel érkező, hatodik részéről. Ez teljesen tudatos stratégia, a százmilliós játékosbázissal rendelkező széria körül akkora a rajongók által generált felhajtás, hogy elég fityingeket költeni a GTA 6 reklámozására: a rajongók állandó elméletgyártása és pletykagenerálása a hivatalos információk hiányával kombinálva folyamatosan a csúcson tartja az érdeklődést a nyílt világú akciójáték iránt.

Az egyjátékos mód csak a GTA 6 kezdeti vonzereje lehet, hosszú távon a többjátékos mód lehet a szenzáció

Fotó: Rockstar Games

Most váratlan forrásból érkezett egy teljesen új pletyka a GTA 6 kapcsán. A többek közt a Star Wars: The Old Republic és a Halo Infinite fejlesztésében is részt vett Rich Vogel azt hallotta, hogy a játék rendelkezik majd online komponenssel, konkrétan masszívan többjátékos, online szerepjátékok esetében megszokott elemeket tartalmazhat.

Ha igaz, amit a GTA 6 funkcióiról és játékmenetéről hallottam, akkor a játék idővel akár egy MMORPG-vé is fejlődhet, sok tervezett elem tipikusan az MMORPG-kre jellemző

– mondta Vogel a WCCFTech-nek adott interjújában.

Teljesen érthető a GTA 6 irányvonala

A kezdetekkor a GTA 6 biztosan a széria esetében megszokott egyjátékos élményre fókuszál majd, azonban az online játékmód borítékolható.

A GTA 5-ből utólag kinőtt GTA Online elég furcsa szerzet, ennek ellenére a mai napig népszerű a játékosok körében, a benne lévő mikrotranzakciós megoldások jóvoltából pedig bevételt generál.

A GTA 6 esetében viszont kötelező egy olyan rendkívül erős online játékmód, amely képes hosszú távon lekötni az egyjátékos módot megunt gamereket. A játék elkészítése olyan felfoghatatlan összegbe került, hogy minden tisztességes lehetőséget meg kell ragadni az elvégzett munka megtérülésének a maximalizálására: a játéknak vissza kell hozni az árát, profitot kell generálnia a kiadó számára, és finanszíroznia kell a Rockstar következő, őrülten megalomániás játékának az elkészítését.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!