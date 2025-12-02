Lecsaphat Európa a közösségi médiás gyermeksztárokra

Nem csak a felnőttek gazdagodhatnak meg a közösségi médiás tartalmakon keresztül, jó ideje a gyermek véleményformálók ügye is viták tárgyát képezi. Ők nem maguktól lettek youtuberek vagy tiktokkorek, hanem a szüleik szerepeltetik őket a saját videóikban vagy a nevükben létrehozott csatornákon. A szülők véletlenül vagy szándékosan olyan sztárokat csináltak belőlük, akik a fiatal koruk ellenére óriási bevételt képesek generálni a videók nézettségén és a szponzori üzleteket keresztül.

Felmerül a gyermek influencerek esetében az üzleti célból történő kizsákmányolás gyanúja

Fotó: Chris Boese / Unsplash

Az Európai Parlament a napokban nem csak a gyerekek közösségi médiáról való kitiltását pedzegette meg, hanem felvetette az angolban „kidfluencer” néven emlegetett gyereksztárok védelmének a kérdését is. A fő aggodalmakat az jelenti, hogy a gyerekek nem képesek átlátni a közösségi médiában való nyilvános szereplés negatívumait, és megkérdőjelezhető, hogy mennyire vehető komolyan a szerepléshez adott hozzájárulásuk.

A szüleik és a hirdetők üzleti célból kizsákmányolhatják őket, és ezt ők meg sem értik.

Kezdeni kell valamit a gyermekvédelmi problémával

Az EP egyelőre csak szabályozási megfontolásra vetette fel a gyermek influencerek kérdését, azzal a felvetéssel, hogy a gyerekszínészekhez hasonlóan extra védelmet kellene előírni számukra, valamilyen módon el kellene tántorítani őket a túl fiatalon való szerepléstől.

Fontos, hogy kiskorúak is teljes mértékben részesülhessenek a digitális környezet előnyeiből, de anélkül, hogy manipulálnák, kihasználnák, kockázatoknak tennék ki őket

– olvasható az állásfoglalásban.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!