Meghackelték a román vízügyi hatóságot

Újabb nyugtalanító támadás ért egy kritikus fontosságú közműszolgáltatást biztosító szervezetet, az áldozat ezúttal a román országos vízgazdálkodási hatóság. Az Administrația Națională Apele Române zsarolóvírusos banda prédája lett, a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) szerint mintegy ezer számítógépes rendszer vált elérhetetlenné, a tizenegyből tíz regionális igazgatóság infrastruktúrája érintett a hackelésben.

Eddig egyetlen hackercsoport sem vállalta a támadást

Fotó: MEHRAX / Unsplash

A támadás szervereket, adatbázisokat, levelezőrendszereket és munkaállomásokat érintett, ám a vízügyi létesítményeket irányító rendszerek nem sérültek. A nyomozók megállapították, hogy az elkövetők egyedi megoldás helyett a Windows beépített BitLocker funkcióját használták a szervereken és számítógépeken lévő fájlok titkosítására, majd váltságdíjat követeltek.

Megúszta a lakosság a hackelés következményeit

A hatóságok szerint a kibertámadás ellenére a közműszolgáltatás biztonságban van, a vízellátás működtetését végző informatika és gépészet elszeparáltan működik a bűnözők által sikeresen kiütött számítógépes rendszerektől.

A kibertámadás a hatóság belső működésében okoz problémákat, a fogyasztók ideális esetben semmit sem vesznek majd észre a rendkívüli helyzetből.

A támadó kiléte egyelőre tisztázatlan. A hatóságok nem adtak információkat a támadás további részleteivel kapcsolatban, és egyetlen bűnözői csoport sem kezdett nyilvánosan kérkedni a román vízügy elleni digitális merénylettel.

