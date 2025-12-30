Meghackelték a román áramtermelés kulcsfiguráját

Komoly zsarolóvírus-támadás érte az Oltenia Energy Complexet, Románia legnagyobb szénalapú energiatermelőjét. A több mint 40 éve működő vállalat mintegy 19 ezer embert foglalkoztat, négy erőművet üzemeltet, a szomszédos ország villamosenergia-termelésének közel 30 százalékáért felel. A hackelés következtében az informatikai infrastruktúrának jelentős része leállt.

Az augusztusban feltűnt, zsarolóvírusos Gentlemen csoport hackelte meg az energiacéget

Fotó: Nahel Abdul Hadi / Unsplash

A cég közleménye szerint „a támadás eredményeként egyes dokumentumok és fájlok titkosításra kerültek, több alkalmazás pedig ideiglenesen elérhetetlenné vált”. Ezek közé tartoznak a cég átfogó irányításáért felelős rendszerek, az iratkezelő szoftverek, az e-mail szolgáltatás és a vállalati weboldal is.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy maga az áramtermelés nem került veszélybe.

A támadás észlelését követően az informatikai csapatok azonnal megkezdték az érintett rendszerek újjáépítését egy új infrastruktúrán, a meglévő biztonsági mentések felhasználásával. Jelenleg is vizsgálják, hogy az elkövetők loptak-e adatokat a számítógépek és szerverek titkosítása előtt.

Az esetet jelentették a Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóságnak, az Energiaügyi Minisztériumnak, valamint büntetőfeljelentést tettek a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészségnél. A támadásért a Gentlemen nevű zsarolóvírus-csoport a felelős, ez a saját bevallása szerint augusztus óta már ötven céget támadott sikeresen ransomware kártevővel.

A napokban ez már a második óriási hackertámadás Romániában, röviddel karácsony előtt a vízügyi hatóságot is kibertámadás kényszerítette térdre.

