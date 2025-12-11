64 millió ember aggódhat a kiszivárgott személyes adatai miatt

A spanyol hatóságok őrizetbe vettek egy fiatal hackert, akit azzal gyanúsítanak, hogy több mint 64 millió ember személyes adatait szerezte meg és kezelte jogtalanul. Az ügy ismét rávilágít arra, mennyire sérülékenyek a digitális rendszerek, még akkor is, ha komoly védelem áll mögöttük.

A nyomozás szerint a fiatal különböző adatbázisokhoz fért hozzá, majd az adatokat rendszerezte és felhasználta. A történet egyszerre szól technikai tudásról, felügyelet nélküli online jelenlétről és a digitális biztonság súlyos hiányosságairól.

Hogyan jutott hozzá ekkora mennyiségű adathoz

A hatóságok szerint a tinédzser több forrásból származó adatokat gyűjtött össze, amelyek között szerepeltek nevek, elérhetőségek és más azonosításra alkalmas információk is.

A nyomozás nem egyetlen nagy feltörést tár fel, hanem azt gyanítja, hogy a fiatal különböző sebezhetőségeket, rosszul védett rendszereket és korábbi adatszivárgásokat használt fel.

Ez a módszer különösen veszélyes, mert nem feltétlenül jár látványos támadással. Sok esetben elég nyilvánosan elérhető vagy alulvédett adatforrásokat összekapcsolni ahhoz, hogy hatalmas, jól kereshető adatbázis jöjjön létre.

Miért különösen súlyos az ügy

A 64 millió rekord nemcsak a szám miatt riasztó. Az ilyen adatbázisok alkalmasak lehetnek személyazonosság-lopásra, adathalász támadásokra vagy célzott csalásokra. Egy jól rendszerezett adatgyűjtemény komoly értéket képvisel az online bűnözés világában, még akkor is, ha az adatokat nem azonnal értékesítik.

Az ügy súlyosságát növeli, hogy az elkövető fiatalkorú. Ez felveti a kérdést, mennyire vannak felkészülve a társadalmak arra, hogy a digitális tudás már nagyon fiatal korban is komoly károkozásra ad lehetőséget.

Mit üzen ez az eset a felhasználóknak és a cégeknek?

Az eset ismét megmutatja, hogy a személyes adatok védelme nem kizárólag jogi vagy technikai kérdés. A cégek számára intő jel, hogy az adatok megfelelő védelme nem egyszeri beruházás, hanem folyamatos feladat. A régi rendszerek, elavult jogosultságkezelés és nem frissített adatbázisok mind kockázatot jelentenek.