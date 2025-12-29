Elsöpörte a népharag a mesterséges intelligenciát

Az elmúlt két évben a technológiai cégek mániásan megkezdték az MI-alapú funkciók beépítését a termékeikbe. Ez még hagyján volna, de egyre nagyobb haragot kiváltva már szinte kényszeríteni próbálják a felhasználókat a mesterséges intelligencia használatára, gyakran ki sem lehet teljesen kapcsolni az MI-funkciókat, noha gyengén és megbízhatatlanul teljesítenek a hétköznapi feladatok végrehajtásakor.

Népharagot váltott ki a Firefox meglévő felhasználóiból, hogy MI-alapú böngészőt akarnak faragni belőle

Fotó: Yibo Wei / Unsplash

Nemrég újabb hatalmas botrány kerekedett a helyzetből. A Firefox böngészőt fejlesztő Mozillának végre sikerült új ügyvezető igazgatót felhajtania, Anthony Enzor-DeMeo pedig büszkén bejelentette a színre lépésének alkalmából, hogy modern és MI-alapú böngészőt kíván faragni a Firefoxból.

Váratlanul érte a harag a Mozillát

Az éppen aktuális vezetőségétől függetlenül a Mozilla láthatóan régóta nem érti, hogy egyáltalán miféle emberek használnak manapság Firefoxot: mik az elvárásaik a böngészővel szemben, és hogyan kell beszélni velük.

Enzor-DeMeo terve érthető, hiszen az elsődleges célját a Firefox felhasználói bázisának és piaci részesedésének a növelése jelenti. Úgy gondolja, hogy igenis tele kell tömni MI-alapú funkciókkal a böngészőt, mert a megszólítani kívánt internetezők jókora része el fogja várni, hogy legyenek ilyenek benne.

Mindeközben viszont a Firefoxot jelenleg használók jókora részé pokolian dühbe gurult a bejelentéstől. Ők pont azért használják a böngészőt, mert az átlagon felüli mértékben próbálja védeni a magánszférájukat, nincs tele szükségtelennek, butának, invazívnak vélt funkciókkal.

Az óriási felháborodásra válaszul a Mozilla bejelentette, hogy valamikor a jövő év első negyedévében lehetővé fogja tenni a Firefoxban az összes mesterséges intelligenciás funkció letiltását és elrejtését, méghozzá egyetlen kapcsolóval.

Ennek megfelelően aki látni sem akar semmiféle chatbotot és hasonló funkciót, az képes lesz a megszokott élmény mellett használni az alternatív böngészőt.

Ez egy korrekt kompromisszumos megoldásnak tűnik a két világ között: a Mozilla megpróbálhat új felhasználókat szerezni az MI-funkciókkal a Firefoxnak, miközben ki tudja szolgálni az ilyeneket teljesen elutasító közönséget is. A nagy kérdés már csak az, hogy a kikapcsológomb ötlete miért nem merült fel eredetileg Enzor-DeMeóban és a többi felsővezetőben.