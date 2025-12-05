Ha így megy tovább, előbb-utóbb vér fog folyni ezen a videómegosztó oldalon

Egyre súlyosbodó helyzet miatt emelte fel a szavát az élő közvetítéses közösség egyik legismertebb neve. A magát beszélgetős élő adások készítésével betegre kereső Asmongold felhívta az Amazon tulajdonában lévő Twitch figyelmét arra, hogy az elmúlt időszakban nagyon elszaporodtak a szolgáltatásban az olyan negatív értelemben vett hírességek, akik a nyilvános helyeken tartott élő adásaikban idegenekbe kötnek bele, bosszantó módokon szándékosan másokat provokálnak, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek.

Asmongold szerint jó lenne azelőtt lépni, hogy élő adásban agyonlőnék valamelyik önjelölt hírességet

Fotó: zackrawrr / Twitch

Asmongold szerint csak idő kérdése, hogy mikor lövik le valamelyiket élő adásban, ennek megfelelően ideje lenne szabályokat hozni ellenük és kitiltani őket a Twitchről.

Egyáltalán miért lehet ilyen jelen a platformon? Ez egy őrület. De megmondom, hogy mi a valóság, ennek vége lesz, így vagy úgy. Egyszer majd rossz emberbe kötnek bele. Ha megengeditek, hogy ez jelen legyen az oldalon, azzal olyan jutalmazási kört hoztok létre, ami sarkallja ennek a viselkedésnek a folytatását

– fejtett ki a véleményét Asmongold.

Konkrét példát hozott a netes híresség

Asmongold kiemelte Nina Lint, aki egy közelmúltbeli élő adásában a Target üzletláncból való lopással dicsekedett, de korábban átmenetileg már kitiltották, miután élőben adásban szexuálisan zaklatott egy asszisztenst.

A streamer szerint a Lin egy pszichopata, aki folyamatos jelleggel antiszociális, destruktív, ellenszenves, irritáló viselkedést tanúsít az adásaiban.

„Az lesz a vége ennek, hogy lelőnek majd valakit élő adásban. Tutira vehető. Vagy megvernek valakit. Ha a streamert, akkor szerintem senkit nem érdekel majd. De amikor ez megtörténik, akkor az egész a Twitch hibája lesz” – tette hozzá.

