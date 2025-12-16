Hírlevél
Ledőlt a Szabadság-szobor – videón a döbbenetes pillanat

csaló

Hírességek nevében próbálnak pénzt kicsalni az emberektől a neten

A lottón képtelenség ennyit nyerni. Toplista is van a leggyakrabban megszemélyesített hírességekről.
Egy friss jelentés szerint 2025-ben eddig mintegy 5,3 milliárd dollárt, azaz 1734 milliárd forintot csaltak ki a rajongóktól olyan bűnözők, akik egyre gyakrabban MI-alapú eszközök segítségével zenészeknek, színészeknek, hírességeknek adták ki magukat az interneten. A közösségi médiás biztonsággal foglalkozó Spikerz vizsgálata alapján ilyen sorrendben Taylor Swift, Sabrina Carpenter és Billie Eilish nevével éltek vissza leggyakrabban, hamis profilokkal, feltört fiókokkal, lemásolt tartalmakkal támadtak a rajongóikra.

Taylor Swift manapság a legnagyobb híresség, így őt személyesítik meg a leggyakrabban a közösségi médiás csalók
Fotó: ANDRE DIAS NOBRE / AFP

A csalók jellemzően nem létező koncertjegyek, relikviák, személyes találkozási élmények és kriptobefektetések ígéretével húzták csőbe az áldozataikat. A jelentést készített cég szerint a bűnözők a leggyakrabban az Instagram, a TikTok, továbbá az X közösségi oldalakat használják a kamu profilok futtatására.

A rajongóknak ezeken kell a legjobban vigyázniuk a csalásokra, a megszemélyesített hírességek számára pedig ezek jelentik a legnagyobb kockázatot a megítélésük károsítására.

Lista is van a TOP10 leggyakrabban megszemélyesített hírességről

A jelentés szerint a zenészek különösen vonzó célpontok a csalók számára, mert erős bizalmi kapcsolatot építenek ki közönségükkel. Scott Cohen, a The Orchard médiaszolgáltató cég társalapítója és a Spikerz tanácsadója szerint a közösségi platformok lettek a legfontosabb kapcsolódási pontok az előadók és a közönségük között, és éppen ezért ezek jelentik a legjobb támadási felületet a csalók számára.

Ha azt akarjuk, hogy az előadók kísérletezzenek és újítsanak, akkor biztonságos digitális környezetre van szükségük

– tette hozzá.

Az idén leggyakrabban megszemélyesített hírességek:

  1. Taylor Swift
  2. Sabrina Carpenter
  3. Billie Eilish
  4. BTS
  5. Adele
  6. Ed Sheeran
  7. Lewis Capaldi
  8. BLACKPINK
  9. Ariana Grande
  10. Drake

