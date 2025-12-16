Hírességek nevében próbálnak pénzt kicsalni az emberektől a neten

Egy friss jelentés szerint 2025-ben eddig mintegy 5,3 milliárd dollárt, azaz 1734 milliárd forintot csaltak ki a rajongóktól olyan bűnözők, akik egyre gyakrabban MI-alapú eszközök segítségével zenészeknek, színészeknek, hírességeknek adták ki magukat az interneten. A közösségi médiás biztonsággal foglalkozó Spikerz vizsgálata alapján ilyen sorrendben Taylor Swift, Sabrina Carpenter és Billie Eilish nevével éltek vissza leggyakrabban, hamis profilokkal, feltört fiókokkal, lemásolt tartalmakkal támadtak a rajongóikra.

Taylor Swift manapság a legnagyobb híresség, így őt személyesítik meg a leggyakrabban a közösségi médiás csalók

A csalók jellemzően nem létező koncertjegyek, relikviák, személyes találkozási élmények és kriptobefektetések ígéretével húzták csőbe az áldozataikat. A jelentést készített cég szerint a bűnözők a leggyakrabban az Instagram, a TikTok, továbbá az X közösségi oldalakat használják a kamu profilok futtatására.

A rajongóknak ezeken kell a legjobban vigyázniuk a csalásokra, a megszemélyesített hírességek számára pedig ezek jelentik a legnagyobb kockázatot a megítélésük károsítására.

Lista is van a TOP10 leggyakrabban megszemélyesített hírességről

A jelentés szerint a zenészek különösen vonzó célpontok a csalók számára, mert erős bizalmi kapcsolatot építenek ki közönségükkel. Scott Cohen, a The Orchard médiaszolgáltató cég társalapítója és a Spikerz tanácsadója szerint a közösségi platformok lettek a legfontosabb kapcsolódási pontok az előadók és a közönségük között, és éppen ezért ezek jelentik a legjobb támadási felületet a csalók számára.

Ha azt akarjuk, hogy az előadók kísérletezzenek és újítsanak, akkor biztonságos digitális környezetre van szükségük

– tette hozzá.

Az idén leggyakrabban megszemélyesített hírességek:

Taylor Swift Sabrina Carpenter Billie Eilish BTS Adele Ed Sheeran Lewis Capaldi BLACKPINK Ariana Grande Drake

