Itthon is kapható az IKEA olcsó és ötletes mobiltöltője

Évek óta bővíti az elektronikai kínálatát az IKEA, ráadásul a bútoraihoz és lakáskiegészítőihez hasonlóan ezek esetében is érvényesülnek a márka védjegyei: a tervezők próbálnak egyszerű, megfizethető, és ötletes tárgyakat tervezni, amelyek egyben ellátják a feladatukat és dekorációként is szolgálnak.

Így néz ki fánk üzemmódban az IKEA VÄSTMÄRKE vezeték nélküli töltő

Fotó: IKEA

Az IKEA most leleplezte a legújabb efféle termékét, a VÄSTMÄRKE egy otthoni használatra szánt, vezeték nélküli mobiltöltő. A termék Wireless Qi2 szabványú, legfeljebb 15 wattal tölthetőek vele az eszközök, és támogatja a MagSafe mágneses rögzítőrendszert, így a megfelelő Apple iPhone és Google Pixel mobilok szilárdan hozzárögzíthetőek a töltésük során.

Nem csak viccből fánk formájú az IKEA töltője

A szilikon borítású VÄSTMÄRKE legnagyobb érdekessége, hogy alapvetően fánk formájú, azonban a töltőpadjával átellenes oldala áthajtható, mire egy ujjak között tartható telefonfogóvá válik.

Akinek kényelmesebb, az telefonfogó módban is használhatja a töltőt

Fotó: IKEA

Mindkét módban lehetőség van a telefon töltés közbeni használatára, személyes preferencia kérdése, hogy a vevők számára mikor és melyik módban kényelmes a használata.

További ügyes trükk, hogy használaton kívül a töltő áramkábele felcsévélhető arra a részre, ahol telefonfogó módban a mobilozók ujjai vannak, majd a kütyüt fánk formára visszahajtva a borítás belsejében pihenhet a kábel.

További remek hír, hogy nem fogott vastagon a ceruza VÄSTMÄRKE beárazásakor, a már hazánkban is kapható termékért 3490 forintot kér az IKEA. Ezzel nem csak az egyik legötletesebb, hanem az egyik legolcsóbb vezeték nélküli töltő egyikéről van szó, miközben nem kell attól félni, hogy egyes noname termékekhez hasonlóan balesetveszélyes lehet.

