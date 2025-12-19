Ingyenjátékokat osztogat a népszerű gamercég

Visszatért az ünnepi játékosztogatásával az Epic Games Store. Mostantól kezdve előreláthatóan az év végéig minden nap újabb és újabb ingyenjátékot fogadhatnak majd a digitális számítógépes játékbolttól a gamerek, ha rendelkeznek felhasználói fiókkal az áruházában.

Az ingyenjátékok mellett brutális mennyiségű remek termék vehető meg pár ezer forintért a leárazásokon

Fotó: Onur Binay / Unsplash

A hatalmas év végi ajándékparádéiról ismert áruház idei akciója már kezdetét vette, 2025. december 19. délután 5 óráig a Jotunnslayer: Hordes of Hel kérhető, aztán pedig 24 óránként jön az újabb és az újabb ingyenjáték.

A szokásától eltérően az Epic Games Store nem leplezi le előre a következőként ingyen kínált játékot, a legnagyobb dobásokat pedig várhatóan karácsony napjaira időzíti.

Nem csak az ingyenjátékokra érdemes figyelni

További fantasztikus hír a gamerek számára, hogy mostanra az összes konzolos és PC-s játékboltban megkezdődtek az év végi leárazások. Emiatt ha nem is sikerül ingyen megszerezni a kívánt termékeket, akkor legalább egy remek leárazásra jó esély van; az Epic is azért kapcsolta turbó fokozatra az ingyenjátékos promócióját, hogy felhívja a figyelmet a rendkívüli akcióira.

