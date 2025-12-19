Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tiltakozás az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

Ezt látnia kell!

Erre senki sem számított – Putyin olyan bejelentést tett, ami mindent megváltoztat

ingyenjáték

Ingyenjátékokat osztogat a népszerű gamercég

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legalább erre nem kell már idén költeni. Termékenként egy nap van az ingyenjáték igénylésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ingyenjátékvideojátékepic games store

Visszatért az ünnepi játékosztogatásával az Epic Games Store. Mostantól kezdve előreláthatóan az év végéig minden nap újabb és újabb ingyenjátékot fogadhatnak majd a digitális számítógépes játékbolttól a gamerek, ha rendelkeznek felhasználói fiókkal az áruházában.

Az ingyenjátékok mellett brutális mennyiségű remek termék vehető meg pár ezer forintért a leárazásokon
Az ingyenjátékok mellett brutális mennyiségű remek termék vehető meg pár ezer forintért a leárazásokon
Fotó: Onur Binay / Unsplash

A hatalmas év végi ajándékparádéiról ismert áruház idei akciója már kezdetét vette, 2025. december 19. délután 5 óráig a Jotunnslayer: Hordes of Hel kérhető, aztán pedig 24 óránként jön az újabb és az újabb ingyenjáték.

A szokásától eltérően az Epic Games Store nem leplezi le előre a következőként ingyen kínált játékot, a legnagyobb dobásokat pedig várhatóan karácsony napjaira időzíti.

Nem csak az ingyenjátékokra érdemes figyelni

További fantasztikus hír a gamerek számára, hogy mostanra az összes konzolos és PC-s játékboltban megkezdődtek az év végi leárazások. Emiatt ha nem is sikerül ingyen megszerezni a kívánt termékeket, akkor legalább egy remek leárazásra jó esély van; az Epic is azért kapcsolta turbó fokozatra az ingyenjátékos promócióját, hogy felhívja a figyelmet a rendkívüli akcióira.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!