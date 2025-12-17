Bizarr: okostévés app készült az Instagramhoz

Idén sem volt hiány a techipar nonszensz ötleteiből, azonban az Instagram most mindenkit váratlanul ért bejelentéssel zárta az évet: okostévés alkalmazást készített. A bejelentésben azzal magyarázza az ötletet, hogy a felhasználók elsősorban a barátaikkal együtt szeretik nézni a szolgáltatásban elérhető Reels-videókat, az okostévés app pedig ebben próbál segítséget nyújtani számukra.

Csak Reels-videókat lehet nézni az Instagram okostévés appjában

Fotó: Instagram

Ennek megfelelően az Instagram okostévés appja nem is a mobilappban vagy a böngészős felületen megjelenő képfolyamat mutogatja, hanem kizárólag videós tartalmak nézhetőek benne, méghozzá tematikus csatornákba rendezve.

Az Instagram új alkalmazása leginkább ahhoz hasonlítható, mintha a TikTokhoz készítettek volna okostévés appot: a nagy képernyőn lehet vele nézni a mobilos megtekintésre szánt, álló tájolású videókat.

Gyenge az Instagram új appjának az elérhetősége

Első körben az Instagram okostévés appja csak az Amazon Fire TV rendszert futtató készülékekre vált telepíthetővé, más platformokon csak a jövőben teszi tiszteletét. Ennek megfelelően a masszívan nagyobb felhasználói bázisú Samsung vagy LG okostévékre jelenleg nem installálható, a döntő többség egyelőre kipróbálni sem tudja a bizarr appot.

