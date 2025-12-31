Ijesztő hibát produkál a legdrágább iPhone

Prémium telefonhoz prémium rejtély jár. Az Apple támogatási fórumán és a Redditen is egyre szaporodnak a panaszok, hogy bizarr hibát produkálnak egyes iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max mobilok, az akkumulátoraik töltése közben a rádiók sercegésére hasonlító, statikus zaj jön a hangszóróikból.

Egy ausztrál vevő az Apple iPhone 17 Pro mobiljával a forgalmazás kezdőnapján

Fotó: Apple

Amennyire jelen pillanatban meg lehet ítélni, a jelenség csak a mobilok egy kis részét érinti, cserébe viszont vezetékes és vezeték nélküli töltéskor is jelentkezik. A sercegés addig tart, amíg töltés alatt áll a készülék, a töltőkábel kihúzásakor vagy a mobil töltőpadról való leszedésekor megszűnik.

A probléma remekül megérthető a lenti videóról. A készítője egy Bluetooth mikrofont húzogat a telefon aljánál, azzal rögzítette a hangszóróból kijövő zajt, de nem mikrofon okozza a problémát.

Néhány iPhone-t a töltőre sem kell rakni a sercegéshez

A beszámolók alapján a hibajelenség nem köthető egyetlen töltőtípushoz vagy márkához, az Apple gyári megoldásainak és más termékek használatakor is jelentkezik. Annyi közös van, hogy a töltés leállításakor megszűnik a zaj.

A panaszok alapján a döntő többségnél csak töltéskor jön sercegés az iPhone 17 Pro (Max) hangszórójából, de néhányan arra panaszkodnak, hogy nagyon halkan mindig hallják a zajt, vagy alacsony hangerejű zenelejátszáskor is feltűnően jelen van.

Egy panaszosnak azt mondta az Apple ügyfélszolgálatosa, hogy jelentették a hibát a mérnököknek, utánanéznek a gondnak.

A körülmények alapján sajnos jó esély van rá, hogy valamiféle hardveres hiba állhat a jelenség hátterében: bizonyos készülékekben minőségi probléma lehet a hangszóróval vagy egy másik komponenssel, szinte biztosan elektromágneses interferencia okozza a zajt.

