Senkinek nem kell az Apple legújabb telefonja

Az Apple ritkán hibázik akkorát, hogy egy új termékcsaládját a piac látványosan elutasítsa. Az iPhone Air azonban pontosan ilyen kivétel lett: a vállalat nagy reményekkel mutatta be a könnyített, elegáns és vékony kialakítású modellt, amelyet a Pro és a sima iPhone közé szántak. A valóság azonban gyorsan bebizonyította, hogy az Air koncepciója több ponton is félrement.

Az iPhone Air a termékcsalád vékonyságra optimalizált modellje

Fotó: Apple

Félreértett pozicionálás

Az egyik legnagyobb gond az volt, hogy az Apple nem tudta világosan elhelyezni az iPhone Airt a saját kínálatában. A készülék drágább volt a standard modelleknél, miközben kevesebbet tudott a Pro szériánál. A vásárlók számára nehezen volt megfogható, miért érné meg a „kicsit könnyebb, kicsit vékonyabb” telefonért jelentős felárat fizetni.

A piaci visszajelzések alapján sokan úgy érezték, hogy a modell nem adott elég egyedi értéket ahhoz, hogy saját kategóriát kapjon. Az Apple korábban nagyot nyert hasonló névadással a MacBook Airoknál, de az okostelefonos szegmensben ez a megközelítés nem bizonyult működőképesnek.

Túl könnyű, túl vékony – túl sok kompromisszummal

Az iPhone Air legnagyobb selling pointja a súlya és a karcsú dizájnja lett volna. Ehhez azonban az Apple kénytelen volt vékonyabb akkumulátort, visszafogottabb hűtést és szerényebb kamerarendszert beépíteni. A felhasználók pedig gyorsan érzékelték a hátrányokat:

a készülék üzemideje lényegesen gyengébb volt a hasonló árú modellekénél,

intenzív használat mellett gyorsabban melegedett,

a kamerarendszer nem hozta azt a szintet, amit a kategóriában már elvártnak tekintünk.

A legtöbb vásárló számára a dizájn előnyei így nem tudták kompenzálni a funkcionalitásban megjelenő kompromisszumokat.

A vásárlók a teljesítményt választották

A piac egyértelműen a Pro és Pro Max modellek felé tolódott, ahol a kamera, a kijelző és a teljesítmény áll a középpontban – az iPhone Air pedig nem kínált semmi olyat, ami indokolta volna a létezését ebben a környezetben. Ráadásul a standard iPhone is vonzóbb maradt, hiszen olcsóbban adott stabil, kiegyensúlyozott teljesítményt.