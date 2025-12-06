Nem vált be a vékony iPhone? Kénytelen lesz megtartani!

Jelentősen a várakozásokat alulmúló eladásokat produkál a vékonyságával reklámozott iPhone Air, és ugyan totális bukásnak talán nem bizonyul, de az Apple röviddel a kiadása után máris kénytelen volt takaréklángra venni a gyártását. A használt mobilok kereskedelmével foglalkozó, amerikai SellCell most további rossz hírrel szolgált a telefon kapcsán: amelyik vevőnek nem vált volna be, az csak kiemelkedő veszteséget lenyelve lesz képes eladni.

Egy ausztrál vevő az Apple iPhone Air mobilt próbálgatja a piacra kerülésének a napján

Fotó: Apple

A szolgáltatás adatai alapján az újító szándékú iPhone az első tíz hétben meredekebb értékvesztést mutatott, mint az iPhone 17 széria többi tagja. Tíz héttel a piacra kerülését követően nagy átlagban 44,3%-nál tartott, modelltől függően 40,3% - 47,7% között mozgott a vételi árhoz képesti mínusz.

Utoljára ilyen rossz értékvesztést a 2022-es iPhone 14 család esetében mért a szolgáltatás. Viszont az utána következett iPhone 15 széria továbbra is csúcstartó az értékállóságban, azok esetében átlagosan csak 31,9% volt a tizedik hétre az értékvesztés.

Az iPhone 17 mobilok jobban tartják az értéküket az Airnél

A helyzethez további kontextus, hogy az iPhone Airrel párhuzamosan piacra került iPhone 17 széria tagjai átlagosan 9,7%-kal jobban tartották az értéküket, ráadásul a tizedik hétre stabilizálódni kezdett a használtpiaci áruk, míg a vékonyka mobil esetében folytatódott a trendszerű értékcsökkenés.

Az adatok fényében aki megbánta az iPhone Air megvásárlását, az jobban jár, ha ennek ellenére hosszabb távon megtartja a készüléket. Gyakorlatilag anyagi katasztrófa a mobiltól való megválás, főleg a legrosszabb 47,7% értékvesztést felmutatott 1 TB-os modell esetében.

