Hoppá: így nézhet ki a kettéhajtható iPhone!

Jövő ősszel hosszas lemaradást pótolva az Apple végre piacra dobhatja az első kettéhajtható kijelzős mobilját. A jelenleg csak iPhone Fold néven emlegetett készülékről már régóta tudni lehet, hogy a Samsung Galaxy Z Fold kialakítását kaphatta, azaz a szétnyitásakor táblagéphez hasonlóvá válik.

A kiszivárgott műszaki rajzok alapján így nézhet ki széthajtott állapotban az iPhone Fold

Fotó: iPhone-Ticker.de

Most a német iPhone-ticker váratlan szenzációval állt elő, állítása szerint megszerezte az iPhone Fold kiegészítőgyártóknak átadott CAD műszaki rajzait, ez alapján pedig el tudta készíttetni a készülék három dimenziós modelljét.

Amennyiben hiteles az információ, akkor rendkívül szokatlan arányokkal rendelkezhet az Apple mobilja, összecsukott állapotban meglepően széles lehet, egyes kommentátorokat a fizikai billentyűzetes Blackberry Passportra emlékeztette.

Becsukva nyolc centi széles lehet az iPhone Fold

A kiadvány információi alapján az Apple mobilja összecsukva 120,6 × 83,8 × 9,6 milliméteres méretekkel rendelkezik, az elején lévő kijelző pedig 5,49 hüvelykes, furcsa 9:13 képaránnyal és 1422×2088 pixeles felbontással

Cserébe a kettéhajtható belső kijelzője elvileg 7,76 hüvelykes és 2713×1920 pixeles, képarány tekintetében közel állhat az iPad Pro tabletekhez.

Ha igazak az információk, akkor az Apple látszólag két dologra számít: egyrészt az iPhone Fold vevői az idő nagyobbik részében szétnyitott állapotban használhatják majd a mobiljukat, másrészt pedig elsősorban produktivitási okokból választják majd ezt a modellt, nem pedig tartalomfogyasztásra.

Az iPhone Foldot elsősorban kreatív és menedzselési jellegű munkákat végzőknek szánhatja a cég, nem a tipikus mobilozókat veheti vele célba.

Ez már azért sem meglepő, mert a tippek szerint 2400 dollár magasságában kezdődhet a készülék, ami még az iPhone jellemző közönsége számára is kegyetlenül sok pénz egy telefonért.

