Videón a kettéhajtható iPhone Fold!

Karácsony előtt néhány nappal mindenkit meglepve egy német weboldal előrukkolt a jövő ősszel bemutatkozó, kettéhajtható iPhone Foldról készült első képekkel. Most pár nappal később a híres-hírhedt Jon Prosser szivárogtató jóvoltából megerősítést nyert, hogy szinte biztosan hiteles volt az információ, nem csak a bolondját járatták az internet népével.

Trendi és bivalyerős lehet a kettéhajtható kijelző Apple iPhone Fold

Fotó: FPT / YouTube

A szivárogtatásai miatt az Apple által idén perbe fogott Prosserhez szintén a készülék 3D-s műszaki rajzai jutottak el, az általa készített rendereken pedig gyakorlatilag ugyanaz a készülék látható, mint amit a német publikáció is megszellőztetett.

Ez lesz az ultra prémium iPhone

Prosser jóvoltából néhány további információ is érkezett az Apple első kettéhajtható kijelzőt használó mobiljának a specifikációiról. Állítása szerint a csúcskészüléket 2 nanométeres gyártástechnológiával készülő Apple A20 rendszerlapka hajtja, Face ID arcfelismerés helyett Touch ID ujjlenyomat-olvasót használ, és az óriási belső kijelzője ellenére állítólag egészen lenyűgözőnek bizonyulhat az akkus üzemideje.

Prosser a várható ár kapcsán egyetért a piacelemzőkkel, szerinte 2000-2500 dollár közti összegnél kezdődhet majd a kettéhajtható kijelzős iPhone Fold.

