Itt a vég! A Facebook drámai bejelentést tett

A korábbi bejelentésének megfelelően a Meta december közepével megszüntette a Messenger számítógépes alkalmazását, ez macOS és Windows rendszerekre volt elérhető. A használói már két hónappal ezelőtt appon belüli értesítést kaptak a helyzetről, de most ténylegesen vége a dalnak, nem lehet többé használni a régi appot.

Több módon is könnyen kiváltható a most lekapcsolt Messenger alkalmazás

Fotó: KAL VISUALS / Unsplash

Szerencsére léteznek alternatívák, a Meta arra próbálja sarkallni a Messenger app volt használóit, hogy telepítsék helyette a Mac App Store vagy Microsoft Store áruházakból a Facebook számítógépes appot. Ezen belül elérhető a Messenger csevegő, méghozzá az összes funkciójával együtt, azonban jó eséllyel sokaknak adatvédelmi vagy egyéb elvi okból nem tetszik, hogy a Facebook megvesse a lábát a számítógépükön.

Plusz ez nem érhető el azok számára, akik nem rendelkeznek facebookos profillal, mert külön regisztráltak a Messenger szolgáltatásba.

A Messenger böngészős felülete lehet a legjobb alternatíva

Aki nem kívánja telepíteni a számítógépére a Facebook appot, az a Messenger böngészőből elérhető felületén keresztül is használhatja a chatszolgáltatást. További kevesek által ismert érdekesség, hogy az összes böngésző támogatja a webhelyek progresszív webalkalmazásként való használatát.

A webhelyek alkalmazás módjára kitűzhetőek a Tálcára, az ikonjukra való rákattintáskor pedig egy olyan saját böngészőablakban nyílnak meg, amelyen nem láthatóak a böngészők tipikus kezelőszervei. Emiatt olyan benyomást keltenek, mintha telepített alkalmazások volnának.

Böngészőnként eltér, hogy pontosan hol és milyen néven kell keresni a weblapok alkalmazásként való kitűzését. A hazánkban masszívan piacvezető Google Chrome esetében a Főmenü → Átküldés, mentés és megosztás → Oldal telepítése alkalmazásként… menüpontról van szó.

