Hosszú idő után fordulat jöhet a videojátékok világában

Az elmúlt évben megállás nélkül kapták a rossz híreket a számítógépes és konzolos játékosok, a folyamatosan emelkedő hardverárak újból elkezdték luxussá tenni a hobbi űzését. Ennek tetejébe még a legtöbb nagy fejlesztő által használt Unreal Engine 5 játékmotor miatt is téphették a hajukat, az eddig megjelent játékok szinte mind borzasztó sebességgel futottak, még csúcskategóriás számítógépeken is állandó mikroszaggatásokkal és aránytalanul rossz képkockasebességgel bosszantották a nagyérdeműt.

A következő két Tomb Raider-játékot is az Unreal Engine 5 hajtja

Fotó: Crystal Dynamics / Flying Wild Hog / Amazon Game Studios

Az Epic Games évek óta dolgozik a legújabb generációs játékmotorjának rendbe tételén, a fejlesztők munkáját megkönnyítő újabb funkciók mellett a teljesítményének növelése is folyamatos projekt. Most egy játékfejlesztő szerint végre beért a munka gyümölcse, a stabil változatban várhatóan márciusban befutó Unreal Engine 5.7 már nagyjából olyan sebességgel képes működni, ami racionálisnak tűnik a technológia esetében.

Az új játékok jobban futhatnak az eddig látottaknál

Az ARK: Survival Ascended játékon többek közt vezető programozóként is dolgozó Jeremy Stieglitz szerint a Studio Wildcard már teszteli a motor következő verzióját. A termékük alatt már többször frissítették újabb verzióra a Unreal 5-öt, jelen pillanatban az 5.5-ös változaton van a Survival Ascended, és az eredetileg kiadott változatához képest jókora részt emiatt sok helyen megduplázódott ugyanazon a hardveren a képkockasebesség.

Következő körben az Unreal Engine 5.7-re fogják frissíteni a játékot, amely az általuk kihagyott 5.6-os változat újításaival és optimalizációival kombinálva újabb 30-40% közti sebességjavulást fog eredményezni mind a processzor, mind pedig a grafikus vezérlő használatának a hatékonyságában.

Ennek megfelelően az Unreal Engine 5.7-tel vagy újabbal a jövőben befutó játékok szignifikánson jobban teljesíthetnek annál, mint amit például a STALKER 2, a Borderlands 4, vagy épp a The Outer Worlds 2 esetében láthattak a játékosok. Ez óriási megkönnyebbülés, hiszen olyan játékok használják majd a technológiát, mint például a The Witcher 4, a Cyberpunk 2077 folytatása, vagy éppen a Tomb Raider Legacy of Atlantis (képünkön) és a Tomb Raider: Catalyst.