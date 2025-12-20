Túl drágák a játékkonzolok, összeomlottak az eladások

A számítógépes játékosokat már a múlt évtized vége óta az ág is húzza, és idén a konzolos társaik is fixen csatlakoztak hozzájuk. Eljutottunk odáig, hogy már a Sony PlayStation, a Nintendo Switch, továbbá a Microsoft Xbox Series játékkonzolok közönsége is hüledezve nézi a termékek és a hozzájuk készült hivatalos kiegészítők őrült szintre emelkedett árait.

Sem a gamerek, sem a szülők nem tudnak vagy akarnak ilyen pénzeket elkölteni játékkonzolra

Fotó: Samuel Regan-Asante / Unsplash

A Circana Research piacelemző cég szerint idén novemberben megkapták a kijózanító pofont a játékkonzolok gyártói, a termékek eladásai tekintetében jellemzően erős hónapban gyakorlatilag összeomlott az Egyesült Államokban a kereslet. Az összes követett konzolból együttesen 1,6 millió darab talált gazdára, ami éves összehasonlításban 27% csökkenést jelent, a nagy képet nézve pedig 30 éves mélypontról beszélünk.

Ez végre megmagyarázza, hogy miként válhatott a Black Friday és Cyber Monday akciókkal tarkított november során bestsellerré egy olyan olcsóbb konzol, amiről a döntő többség még sosem hallott: ennyire gyatrán fogytak a PlayStation, a Switch és az Xbox termékek.

Díszletté vált az Xbox a játékkonzolok piacán

A Circana szerint a legnagyobb eladásbeli visszaesést az Xbox Series modellek szenvedték el: az egy évvel ezelőttihez képest 70 százalékkal zuhant be a darabszám, pedig már akkor is kegyetlenül gyenge volt a Microsoft konzoljainak üzleti teljesítménye.

A mostani az Xbox történetének legrosszabb novemberi eredménye.

A riválisoknak sincs mivel villogniuk: a PlayStation 5 eladásai éves összehasonlításban 40%-ot estek, a Nintendo Switch és az idén piacra dobott Nintendo Switch 2 együttes eladásai pedig 10%-kal maradtak el a Switch tavaly novemberi értékesítéseitől.

A Circana szerint a döbbenetes helyzet elsődleges okát egyértelműen a játékkonzolok árainak csúnya eldurranása jelenti.

A Sony idén újabb 50 dollár plusszal immáron 550 dollárra emelte a PlayStation 5 optikai meghajtós változatának a kezdőárát, míg a PS5 Pro mindig is rétegtermék volt a 750 dolláros árcédulájával. A Microsoft 2025-ben kétszer is árat emelt, így az Xbox Series X már 650 dollár, ami 150 dollárral több a 2020-as induló árnál. Eközben a Nintendo Switch 2 rögtön 500 dolláros áron került piacra, ami 200 dolláros ugrás az eredeti Switch árához képest.

Az idei áremelésekkel ráadásul nincs vége a dalnak, az elrobbant memóriaárak miatt 2026 során biztosra vehető, hogy a Sony, a Microsoft, továbbá a Nintendo is kénytelenek lesznek jelentős áremeléseket végrehajtani.

Ha nem történik valami csoda, akkor jövőre némi túlzással földbe állhatnak a játékkonzolok eladásai.