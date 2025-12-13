Semmilyen banki rendszer nem tudja megvédeni a pénzét, ha erre nem figyel oda!

Az erős és egyedi jelszó ma már nem extra óvatosság, hanem alapelvárás. Ennek ellenére még mindig rengetegen használnak rövid, könnyen kitalálható jelszavakat, vagy ugyanazt a kombinációt több szolgáltatásnál is. Ez különösen veszélyes az online bankolás esetében, ahol egyetlen illetéktelen belépés közvetlen anyagi veszteséget okozhat.

Az online bankolás biztonsága sokszor egyetlen döntésen múlik: milyen jelszót választunk.

Miért veszélyesek az egyszerű és újrahasznált jelszavak?

A kiberbűnözők ritkán próbálkoznak „találgatással”. Automatizált eszközöket használnak, amelyek más feltört adatbázisokból származó e-mail-jelszó párosokat próbálnak ki különböző szolgáltatásoknál. Ha ugyanazt a jelszót használjuk egy közösségi oldalon és a netbankban is, akkor egy korábbi adatlopás után a bankszámlánk is veszélybe kerülhet.

Az egyszerű jelszavak további problémája, hogy rendkívül gyorsan feltörhetők. Egy rövid, csak betűkből vagy számokból álló jelszó másodpercek alatt megfejthető modern számítási kapacitással. Ilyenkor nincs szükség kifinomult támadásra, elég egy automatizált próbálkozás.

Milyen az igazán erős banki jelszó?

Egy biztonságos jelszó hosszú, összetett és nehezen kitalálható. Ideális esetben legalább 12–16 karakterből áll, tartalmaz kis- és nagybetűket, számokat, valamint speciális karaktereket is. Fontos, hogy ne legyen benne név, születési dátum, rendszám vagy bármilyen könnyen megszerezhető személyes adat.

Egyre elterjedtebb megoldás a hosszabb, értelmesnek tűnő jelszó, amely több, egymástól látszólag független szóból áll. Ezek könnyebben megjegyezhetők, mégis rendkívül nehezen törhetők fel. A lényeg nem az, hogy a jelszó „bonyolultnak” tűnjön, hanem az, hogy hosszú és egyedi legyen.

Hogyan kezeljük a sok különböző jelszót?

Sokan azért használnak ugyanazt a jelszót több helyen, mert félnek attól, hogy nem tudják megjegyezni az összeset. Ez érthető, de ma már nem elfogadható indok. Erre szolgálnak a jelszókezelők, amelyek biztonságosan tárolják a belépési adatokat, és segítenek erős, egyedi jelszavakat létrehozni minden egyes szolgáltatáshoz.

Online bankolásnál különösen fontos, hogy a banki jelszót semmilyen más fióknál ne használjuk. Akkor sem, ha az adott szolgáltatás „jelentéktelennek” tűnik. Egyetlen gyenge pont is elég lehet ahhoz, hogy a támadók eljussanak a legértékesebb fiókunkig.

Összességében az erős és egyedi jelszó nem technikai kérdés, hanem tudatosság.

Ha az online bankolást komolyan vesszük, akkor a jelszóválasztást is annak megfelelően kell kezelnünk. Ez az egyik legegyszerűbb, mégis legfontosabb lépés ahhoz, hogy a pénzünk valóban biztonságban maradjon a digitális térben.